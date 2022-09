https://sputniknews.lat/20220915/canciller-hungaro-las-sanciones-pueden-poner-de-rodillas-a-europa-1130489532.html

Canciller húngaro: las sanciones pueden "poner de rodillas" a Europa

Canciller húngaro: las sanciones pueden "poner de rodillas" a Europa

BUDAPEST (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, sostiene que se debe dejar la política de sanciones y los intentos de... 15.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-15T14:32+0000

2022-09-15T14:32+0000

2022-09-15T14:35+0000

economía

📈 mercados y finanzas

peter szijjarto

viktor orban

europa

rusia

hungría

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1130489383_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b749ffac5d60ff672c23471e652373bb.jpg

Szijjarto comunicó que recibió en Budapest al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Pakistán, general Qamar Javed Bajwa.Szijjarto refirió que, según lo acordado durante esa reunión, Hungría prestará ayuda a Pakistán en la lucha contra las consecuencias de las fuertes inundaciones, le enviará fármacos y artículos de higiene y duplicará el número de las becas en los centros docentes húngaros para los jóvenes paquistaníes.Anteriormente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, declaró que las 11.000 sanciones impuestas contra Rusia no se coronaron con éxito y provocaron la inflación y la escasez de energía que "pueden poner de rodillas a Europa". Dijo que Europa debe cambiar su política sancionista, con la que el continente hace más cara su propia vida y complica la situación de su propia industria. Su asesor para asuntos políticos Balazs Orban declaró que las sanciones impuestas contra Rusia no justificaron las esperanzas y por lo visto se revisarán durante la nueva temporada política.El portavoz de la Cancillería húngara, Tamas Menzer, también señaló que cabe esperar la revisión de la política de sanciones de la Unión Europea, porque con la llegada del frío "la realidad llama a la puerta" de cada uno.La portavoz del Gobierno de Hungría, Alexandra Szentkiralyi, declaró que las sanciones de la UE son un arma que disparó en la dirección contraria, por lo cual Europa se ha empobrecido mientras que Rusia se ha enriquecido.Según el centro de estudio de la opinión pública Szazadveg, más del 70% de los húngaros sostiene que las sanciones hacen daño a Europa, en particular a Hungría.

https://sputniknews.lat/20220915/los-mas-tontos-que-he-visto-la-hija-del-che-habla-sobre-las-sanciones-contra-rusia-1130458248.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, peter szijjarto, viktor orban, europa, rusia, hungría