Centroamérica, una región "fragmentada y sin un proyecto común"

En el marco del 201° aniversario del grito de la Independencia Centroamericana, el expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña Sigfrido Reyes habló con

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el pasado 22 de agosto que aboga por la integración regional a través de la conformación de la Unión Centroamericana, a imagen y semejanza de la Unión Europea.El Ejecutivo salvadoreño realizó un llamado a los distintos sectores centroamericanos a establecer objetivos con el fin de "alcanzar el sueño de integración regional", desde un modelo inclusivo con institucionalidad.Tales declaraciones se enmarcan en el contexto de un nuevo aniversario de la Independencia de Centroamérica, el proceso emancipador de los actuales países de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, quienes firmaron el acta de independencia un 15 de septiembre de 1821.El novel país federal, que nació tras la ruptura de lazos con el Imperio Español, murió después de 21 años, tras el advenimiento de la Doctrina Monroe estadounidense a mediados del siglo XIX.El expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña Sigfrido Reyes, radicado en México en la actualidad, afirmó en conversación con Sputnik que el proyecto de integración en Centroamérica está "virtualmente paralizado" desde hace varios años.Según Reyes, las diferencias políticas, la falta de un proyecto común, la influencia negativa de los EEUU sobre la región, "han venido marcando un debilitamiento del proyecto de integración en Centroamérica"."El sistema de integración centroamericana ha pasado dos años descabezado, sin secretario general", apuntó Reyes sobre el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), conformado por Belice, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala.Centroamérica "sigue muy fragmentada" como región, "no hay un proyecto común, no hay planes comunes de desarrollo, infraestructura, políticas sociales, mucho menos hay coincidencias entre los países en cuanto al rumbo que se le puede llegar a dar" al proyecto unionista.Integración utópica y el rol de BukeleLa integración centroamericana "es un tema bastante utópico", señaló el expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña (2011-2015).Respecto del liderazgo unionista que aboga el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Reyes fue enfático y tajante: "Bukele tiene de unionista lo que Bolsonaro tiene de demócrata", sostuvo.El Salvador "es un país donde no hay un sistema de justicia independiente, un país donde el Congreso se convirtió en una oficina que le hace leyes a la medida al Poder Ejecutivo. Un país que volvió a los viejos años de la militarización y de la represión", recalcó el político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.El presidente Bukele "no tiene un plan para El Salvador, mucho menos lo puede tener para Centroamérica", destacó Reyes. "Está enemistado con prácticamente todos los líderes de la región. Es un personaje que vive en su propio mundo, en su mundo de Narciso viéndose todos los días al espejo"."Yo creo que definitivamente él no es el prototipo de líder que Centroamérica necesita para dar un paso y avanzar hacia un proyecto común. Todo lo contrario", subrayó.El rol injerencista de EEUU y los "nuevos aires" chinosPara Reyes, la injerencia de EEUU "sigue siendo un fardo muy pesado para la región y no me cabe ninguna duda de que es una de las potencias más interesadas en mantener a la región desunida y fragmentada".Como contrapartida, China ofrece "una nueva oportunidad para la región en momentos en que ya es una potencia global en materia económica y tecnológica".En los últimos años, "la región ha salido del estancamiento en que estaba, manteniendo relaciones con una provincia de China que proclama su rebeldía y su intención de ser independiente, como es el caso de Taiwán", afirmó Reyes.En los últimos 15 años, sucesivamente, "Costa Rica, luego Panamá, El Salvador, en diciembre pasado Nicaragua, dieron ese paso histórico de normalizar las relaciones con China y reconocer su soberanía e integridad territorial", puntualizó.A ojos de Reyes, este escenario "ha desatado la furia de Washington, que está tratando por todos los medios de contener a China". No obstante, "creo que la presencia china es positiva, pues ha traído a la región nuevos aires, en el sentido de la cooperación, en temas de desarrollo, de infraestructura, de tecnología, educación, salud", complementó.Falta de liderazgoEn Centroamérica "no hay una visión común y mucho menos un liderazgo político para concebir un proyecto de integración".Los proyectos de integración, "demandan líderes con visión política, no tecnócratas ni burócratas. Me parece que hoy en día, la región tiene ese enorme déficit. En buena medida los países, con el paso del neoliberalismo, fueron debilitados de una forma brutal en sus economías, en sus tejidos sociales, en sus instituciones", lamentó."En el caso de Nicaragua me queda claro que hay un proyecto nacional, en otros países ni siquiera eso existe. No soy optimista en ese sentido".Centroamérica tiene todas las condiciones históricas, humanas y sociales para ser una región integrada, resume el expresidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña: "Pero los liderazgos políticos están muy lejos de estar a la altura de encabezar un proceso que pueda darle a la región un sentido de identidad propia frente al mundo", concluyó.

