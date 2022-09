https://sputniknews.lat/20220915/colombia-evalua-transformar-pilotos-de-fracking-en-proyectos-de-energia-geotermica-1130478004.html

Colombia evalúa transformar pilotos de 'fracking' en proyectos de energía geotérmica

BOGOTÁ (Sputnik) — El Ministerio de Minas y Energía de Colombia evalúa la posibilidad de modificar los parámetros de dos proyectos pilotos de 'fracking' para... 15.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-15T06:07+0000

2022-09-15T06:07+0000

2022-09-15T06:07+0000

américa latina

colombia

fracking

geotérmica

ecopetrol

energías renovables

petróleo

De los dos proyectos piloto de fracking en Colombia, que utilizan la fracturación de roca a través de agua potable y son operados por la estatal Ecopetrol, solo uno (Pozo Kalé) cuenta con una licencia ambiental que le permite hacer exploración, mientras que el otro (Pozo Platero) está en proceso de búsqueda de la licencia.La ministra explicó que la geotermia es una energía renovable que nace del aprovechamiento del calor del suelo y subsuelo, y que no necesita exagerado uso de agua potable ni fracturación de roca.Ante la actual incertidumbre sobre el futuro del fracking en Colombia, el 13 de septiembre, Ecopetrol le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspender la operación de estos dos proyectos durante tres meses para analizar y tener claro cuáles serán las políticas que implementará el Gobierno en el sector.Vélez aseguró que, actualmente, Colombia no atraviesa una crisis de abastecimiento de gas, por lo que no es necesario importar el suministro de países como Venezuela.

colombia, fracking, geotérmica, ecopetrol, energías renovables, petróleo