La Justicia argentina sopesa la situación del único procesado por crímenes del franquismo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El máximo tribunal penal de Argentina tiene en su poder el destino de la única causa en el mundo que investiga los delitos de lesa...

En sus manos está evaluar si mantiene procesado al exministro español Rodolfo Martín Villa por cuatro homicidios cometidos entre 1976 y 1978, cuando España iniciaba el llamado período de Transición tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975.Con ese fin, la Cámara Federal de Casación Penal celebra este jueves 15 una audiencia en la que evaluará los argumentos de la querella para decidir si mantiene el procesamiento de Martín Villa, dictado por la jueza federal María Servini en octubre de 2021 y revocado dos meses después por un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.Cuatro homicidios agravadosA Martín Villa, de 87 años, se le responsabiliza por los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, tres de las cinco víctimas de la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. Fue la mayor masacre que hubo durante la Transición.Además se le atribuye el asesinato del joven Germán Rodríguez Saiz durante una represión que tuvo lugar durante los Sanfermines el 8 de julio de 1978 en Pamplona. Como ministro del Interior, Martín Villa estaba a cargo de las fuerzas de seguridad que dispararon contra una multitud en la plaza de toros de la capital navarra.Cuando levantó el procesamiento de Martín Villa, la Cámara de Apelaciones consideró que esos cuatro homicidios agravados no eran crímenes de lesa humanidad. "Ésa es una discusión que ya está saldada en el expediente, desde el momento en que existe en base al principio de justicia universal", objeta Fachal.Porque si Argentina puede procesar a criminales franquistas es en virtud de esta figura jurídica, que habilita a cualquier país a investigar delitos imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.Gracias a la jurisdicción universal, reconocida por el derecho internacional, Argentina y España pidieron el arresto de Augusto Pinochet en octubre de 1988, durante un viaje que el dictador chileno realizó a Londres. El exjuez español Baltasar Garzón también procesó a 98 militares argentinos por delitos de genocidio y torturas durante la última dictadura argentina (1976-1983), camino que después prosiguió la propia nación sudamericana y que hoy es política de Estado.Audiencia claveAnte la relevancia de una causa que siguen con expectativa asociaciones de memoria y entidades de derechos humanos de España y Argentina, la querella que representa a las víctimas del franquismo pedirá a Casación que revoque la falta de mérito decretada por el tribunal de apelaciones y ratifique el procesamiento del exministro de la Transición.Martín Villa y su abogado, Fernando Goldaracena, también participarán en la audiencia, que se desarrolla por vía telemática.Al imputar a Martín Villa en 2014, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 1 también ordenó la detención de otros 19 representantes del franquismo con fines de extradición para tomarles declaración indagatoria.A excepción de Martín Villa, ninguno de los 15 imputados que hoy quedan vivos ha respondido ante la justicia argentina. "Algunos vienen de la época de la dictadura, otros de la Transición, pero no han podido ser procesados porque se han negado a presentarse a la justicia y la judicatura española no ha colaborado", puntualiza Fachal.Las trabas que puso España en todo momento para impedir el interrogatorio de los encausados ha llevado a que esta causa, iniciada en 2010, avance más lenta de lo esperado.Pero a través de la jueza Servini, los represaliados del franquismo encontraron un resquicio para dar cuenta, por primera vez, de los crímenes de lesa humanidad que sufrieron ellos o sus familiares durante más de cuatro décadas.El abogado reconoce que sin la ayuda de España, el avance de la investigación "es difícil y cuesta arriba", pero reivindica que los obstáculos interpuestos una y otra vez por las autoridades de ese país "no doblegan la voluntad de los querellantes, que persiguen verdad y justicia".La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que representa a víctimas y familiares del franquiso, recuerda que esta megacausa acumula más de 38.000 hojas con "querellas y denuncias por una variedad de crímenes que ofenden a la humanidad: desapariciones, fusilamientos, asesinatos, torturas, bebés robados, trabajo esclavo y más"."El Estado español sigue sin colaborar con la investigación desconociendo su propia trayectoria en el juzgamiento de crímenes aberrantes cometidos en otros países", advierten en un comunicado. "No se puede construir una verdadera sociedad democrática sobre la consolidación de la impunidad".

