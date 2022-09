https://sputniknews.lat/20220915/pruebas-similares-a-las-de-embarazo-permiten-detectar-contaminacion-por-plomo-1130498696.html

Pruebas similares a las de embarazo permiten detectar contaminación por plomo

Pruebas similares a las de embarazo permiten detectar contaminación por plomo

La contaminación por esta causa afecta principalmente a niños y trabajadores en América Latina y genera consecuencias graves en su salud. Científicos uruguayos crearon dos técnicas que permiten una rápida y económica detección de esta sustancia para reducir riesgos.

2022-09-15T22:10+0000

2022-09-15T22:10+0000

2022-09-15T22:10+0000

big bang

uruguay

contaminación

pruebas

sociedad

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1130499032_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_26a1da26686c9c2a0fca4edbf7edadea.jpg

Pruebas similares a las del test de embarazo, permiten detectar contaminación por plomo La contaminación por esta causa afecta principalmente a niños y trabajadores en latinoamérica y genera consecuencias graves en su salud. Científicos uruguayos crearon dos técnicas que permiten una rápida y económica detección de esta sustancia para reducir riesgos.

Según los últimos estudios publicados en 2021, existe poca información sobre el tema en la región. México, Brasil y Uruguay son los países con más datos al respecto. El mal manejo de deshechos industriales es la principal causa de esta problemática.La revista Current Opinion in Toxicology informó que 17% de los niños mexicanos de entre uno y cuatro años, cerca de 1,4 millones a nivel nacional, sufren intoxicación por plomo.En Uruguay se detectó la afección en 259 alumnos de educación primaria. Los primeros casos se registraron en el año 2001 en niños que vivían a pocos metros de la planta de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap, empresa pública).Ubicada en el barrio La Teja, en las afueras de la capital Montevideo, allí se refina el petróleo para su posterior distribución en combustible.La tierra donde vivían las familias afectadas, instaladas en asentamientos irregulares, estaba contaminada con diferentes metales pesados.A 21 años de esto, por año se atiende a unos 120 niños contaminados con plomo, afectados por diferentes patologías. Discapacidad, problemas de aprendizaje o afectaciones a otras funciones cerebrales, son algunos de los daños que causa este tipo de intoxicación.Tras este suceso, científicos locales vieron la necesidad de crear técnicas para actuar rápidamente en estas situaciones.Estas técnicas demostraron una alta efectividad y que se podía reducir en 90% el costo para los controles."Es una técnica sencilla que la puede hacer cualquiera. Uno mezcla dos cosas y da un cambio de color, como si fuera un test de embarazo o de COVID-19”, agregó el especialista.Esto reduce notablemente el tiempo que toma el viaje de inspectores al lugar, tomar muestras, volver al laboratorio y analizarla para determinar si hay o no contaminación y su nivel.El proyecto fue adoptado por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay. Y actualmente, los científicos trabajan en la capacitación de inspectores para que realicen estos controles utilizando los test creados por ellos, lo cual permitirá una expansión de los trabajos preventivos.A nivel internacional, los científicos realizan charlas en escuelas con niños y adolescentes para concientizar a la población, en colaboración con universidades de otros países.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

contaminación, plomo, agua, niños, adultos, trabajadores, latinoamérica, salud, sociedad