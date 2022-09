https://sputniknews.lat/20220915/rusia-acusa-a-eeuu-de-violar-el-derecho-internacional-con-la-creacion-del-fondo-afgano-1130476800.html

Rusia acusa a EEUU de violar el derecho internacional con la creación del Fondo Afgano

La legación advirtió de que "semejantes acciones de EEUU, independientemente de las consignas humanitarias que se utilicen como cortina de humo, no harán sino exacerbar la miseria del pueblo afgano".Por consiguiente, instó a EEUU a que reconsidere su decisión, devuelva los activos de DAB a su propietario y deje de usar prácticas coloniales con respecto a los Estados soberanos.En febrero de 2022, el presidente de EEUU, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que inmoviliza las reservas del Banco de Afganistán, si bien deja la posibilidad de utilizar la mitad de estos fondos, $3.500 millones, en beneficio del pueblo afgano siempre y cuando se mantengan fuera del alcance de los talibanes (movimiento que sigue sujeto a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, por terrorista).La otra mitad, en principio, se reserva para el pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas de ataques terroristas, en particular el del 11 de septiembre de 2021.El 14 de septiembre, EEUU anunció la creación del llamado Fondo Afgano, con una cuenta en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, en inglés) con sede en Ginebra, Suiza.El subsecretario del Tesoro estadounidense, Wally Adeyemo, dijo que el Fondo Afgano ayudará a mitigar los desafíos económicos que enfrenta Afganistán.El Fondo Afgano podrá realizar desembolsos específicos de esos $3.500 millones para contribuir a una mayor estabilidad a la economía afgana, con garantías de que el dinero no se utilice para actividades ilícitas y siga fuera del alcance de los talibanes.Entre otras cosas, estos desembolsos ayudarían a Afganistán con el financiamiento de importaciones críticas, como la electricidad, así como con el servicio de la deuda externa.Según el Banco Mundial, los ingresos y la producción económica en Afganistán se hundieron entre un 20% y un 30%; y las importaciones, un 40%. Siete de cada diez hogares afganos no pueden cubrir sus necesidades básicas.

