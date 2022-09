Adiós al secreto a voces: Bukele busca reelegirse

https://sputniknews.lat/20220916/adios-al-secreto-a-voces-bukele-busca-reelegirse-1130546765.html

SAN SALVADOR (Sputnik) — El anuncio del presidente Nayib Bukele de que buscaría su reelección en 2024 no sorprendió a nadie en El Salvador, pese a que la... 16.09.2022, Sputnik Mundo

La revelación, hecha pública durante una sesión solemne por el aniversario 201 de la independencia de esta nación centroamericana, llegó apenas horas después de una gran marcha popular para protestar contra lo que muchos consideran una deriva autoritaria del mandatario, quien concentra todos los poderes del Estado.De hecho, en septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impuesta por el oficialismo tras arrasar en las elecciones legislativas y municipales de ese año, avaló la posibilidad de que el presidente pudiera postularse para un segundo mandato, algo hasta ahora prohibido por los llamados artículos pétreos de la carta magna."Ordénese al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1° que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión", reza la resolución emitida entonces por la Sala.Según el texto, permitir la postulación del jefe de Estado para competir nuevamente por la presidencia no implica de facto que sea electo, solo que el pueblo tendrá entre su gama de opciones al mandatario de turno, para decidir si lo reelige o se decanta por otro gobernante.Justo ese fue uno de los argumentos que dio Bukele para justificar su decisión: el pueblo lo quiere, sus índices de aprobación popular opacan todo cuestionamiento, y las conquistas de su gestión necesitan una continuidad para ser duraderas. Además, si otros países lo hacen… ¿por qué este no?Donde dije digo…Sin embargo, tras la noticia sobrevino una labor de arqueología digital, y salieron a la luz pronunciamientos del propio Bukele en contra de la reelección presidencial, primero en una entrevista en 2013 y luego a propósito del fraude que permitió al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) un segundo mandato.Este tipo de rectificaciones no son nuevas en la carrera política del mandatario, quien aprovechó en su momento el capital político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional —FMLN, izquierda—, y tras su expulsión de dicho partido se ha vuelto un feroz crítico, con énfasis a su papel en el conflicto armado (1980-1992).Publicista proveniente de una rica familia con raíces en el Oriente Medio, Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador antes de llegar a la presidencia en 2019, acogido por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), una escisión de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).Ya en el poder y con su propio partido (Nuevas Ideas) habilitado para contender, Bukele registró una victoria inobjetable en los comicios de febrero de 2021, en los cuales aseguró tantos curules en la Asamblea Legislativa (Parlamento) que la oposición se volvió numéricamente irrelevante.Ya instalada la legislatura, inició una depuración en el órgano judicial, que no solo sacó de circulación a jueces y fiscales incómodos a sus proyectos, si no que propició la instalación de una corte constitucional que no pusiera freno a cuanta iniciativa impulsara el Ejecutivo, por ejemplo, la reelección.Como Pappier, otros juristas y activistas expresaron sus preocupaciones por el futuro de un país que vive bajo régimen de excepción desde marzo pasado, con suspensión de varias garantías constitucionales, en virtud de una guerra contra las pandillas que ha dejado ya más de 53.000 detenciones, algunas cuestionadas.Pero en redes sociales, el ecosistema donde Bukele se mueve a gusto y con soltura, abundan las expresiones de apoyo a la decisión, así como las burlas a la oposición y a los simpatizantes de los partidos que se repartieron el poder tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, Arena (1989-2009) y el FMLN (2009-2019).Desmoronando los artículos pétreosLa Constitución de El Salvador, sometida a revisión por un equipo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, tiene al menos seis artículos que vetan explícitamente la reelección inmediata, en particular el 154, que estipula que el período presidencial será de cinco años, empezando y terminando el 1 de junio.Además, el artículo 248 prohíbe enmiendas que obstaculicen la alternancia en el poder, así como toda reforma que amenace a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.No obstante, el artículo 152 impide en su inciso primero que pueda optar a la presidencia quien haya ejercido dicho cargo en los seis meses previos al inicio de su período, lo cual abre margen a un tecnicismo: si Bukele deja el cargo seis meses antes de expirar su mandato, podría contender por la jefatura de Estado.A todas estas, la ausencia de una figura que represente una alternativa seria a Bukele desde la oposición le facilita las cosas a un político que aún goza de popularidad, controla las narrativas, y que tiene a su favor la percepción de una mayor seguridad que ha dejado su guerra contra las pandillas.Ante este escenario, y vengan las críticas que vengan, la postulación de Bukele a las próximas presidenciales se antoja un hecho. Y su eventual victoria, según el escenario actual, parece inevitable.

