AMLO presenta un proyecto para poner fin al conflicto en Ucrania: "La ONU permanece inactiva"

AMLO presenta un proyecto para poner fin al conflicto en Ucrania: "La ONU permanece inactiva"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló la urgencia de detener "la guerra en Ucrania" y lograr hacia adelante una tregua de, cuando menos... 16.09.2022, Sputnik Mundo

Durante el desfile militar por el Día de la Independencia de México, el mandatario del país latinoamericano criticó las medidas que ha tomado Occidente en contra de Moscú. Las sanciones, aseguró, sólo afectan a la economía global y no abonan en nada para terminar con las tensiones armadas entre Rusia y Ucrania. Aunque condenó la operación militar especial del Gobierno de Vladímir Putin en Ucrania, el mandatario mexicano criticó el envío de armas a Ucrania de parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). "El Gobierno de México propone que se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi, al papa Francisco y al secretario general, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar, de inmediato, el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelenski, de Ucrania, y con el presidente Putin, de Rusia", señaló el presidente de México."Gobernar no debe ser un ejercicio de hegemonía ni de dominio, sino una búsqueda de bienestar para los pueblos", agregó. "Nunca será en vano luchar por la justicia y por la paz". Asimismo, calificó a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, como "el Quijote de nuestro tiempo" por su labor libertadora al revelar documentos clasificados de Estados Unidos y grandes corporativos en beneficio del bienestar internacional.

