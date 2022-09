En quechua y español: llega a los cines la película boliviana más premiada en todo el mundo

https://sputniknews.lat/20220916/en-quechua-y-espanol-llega-a-los-cines-la-pelicula-boliviana-mas-premiada-en-todo-el-mundo-1130514408.html

En los últimos meses, Utama resuena en decenas de festivales de cine de todo el mundo. Hasta el momento recibió 27 premios en diversas categorías. No hace falta más que ver su tráiler de dos minutos para comprender que se está ante una obra única, que testimonia con fidelidad la áspera belleza del altiplano boliviano. Dentro de pocos días se estrenará en las salas nacionales, donde se espera su consagración como la película del año.Este 15 de septiembre se supo además que Utama será la candidata boliviana para competir como Mejor largometraje internacional en los Premios Óscar 2023.Estas expectativas inundan a quienes hicieran la película, fundamentalmente a los tres Loayza: el padre Marcos —quien funge como productor— y sus hijos Santiago —también productor— y Alejandro —quien hizo el guión y la dirigió—. Con tan buen recibimiento que tuvo Utama en salas internacionales no esperan menos de los cines del país, adonde llegará el próximo 29 de septiembre.En quechua, Utama quiere decir nuestra casa. Santiago Loayza, el productor, dijo a Sputnik que se trata fundamentalmente de una historia de amor. Fue filmada en la comunidad de Santiago de Chuvica, en el municipio de Colcha K, departamento de Potosí.Es una región del altiplano muy similar a tantas donde viven comunidades de los pueblos Quechua y Aymara. A ese escenario llega el nieto de una pareja de ancianos, quien no habla el idioma originario. En ese ayllu "ocurre una sequía inusual. Entonces enfrentan el dilema de resistir o dejarse vencer por el ambiente y por el tiempo", relató el productor.La primera película de Alejandro Loayza, de 36 años, obtuvo el Premio del Jurado en la Sección Internacional del Festival de Sundance, realizado en enero pasado en Estados Unidos.Hasta ahora, Utama "se ha presentado en 60 festivales en todo el mundo. Recibió 27 premios, lo cual es una locura para una película boliviana. Además son premios importantes", mencionó Santiago, y enumeró los festivales de Málaga (España), Guadalajara (México) y otros en Japón, Chipre, Rumania y Francia, por ejemplo."Estamos muy felices por la repercusión internacional. Además, ya se ha estrenado comercialmente en Francia, Italia, España, Rumania, Inglaterra… Una lista grande de países", comentó Santiago.La revalorización del quechuaGran parte de la película está en quechua, lengua hablada en los países que pertenecieron al Imperio inca. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora en todo sentido. Hemos trabajado con intérpretes, además los actores son bilingües. Hablan perfecto castellano y perfecto quechua. Esto ha ayudado demasiado", contó el productor.Y su hermano, el director, "se sabía de memoria el guión". Estos factores "hicieron al trabajo más fácil de lo que se planteaba en un principio. Pero fue gracias a la ayuda de la gente local y de los actores. Su gran manejo de ambos idiomas ha sido clave para la producción", afirmó.Utama toca un tema que muchas veces pasa desapercibido, porque afecta fundamentalmente a comunidades indígenas y campesinas alejadas de los grandes centros urbanos. El cambio climático y la contaminación minera convirtieron en un problema el acceso a agua limpia en amplios sectores del altiplano."Pensamos que una ficción tiene definitivamente más impacto que un documental. Por eso también definimos abordar estos problemas en la película", explicó.Una historia de amorEl productor comentó que la historia fue escrita por su hermano Alejandro, a partir de diversas historias que escucharon en las comunidades del altiplano: "En un principio quería contar una historia de amor. Y Utama finalmente es una historia de amor. Pero todo surgió hablando con la gente, conociendo sus realidades".El guión "no ha nacido enteramente de nuestras cabezas, pero sí fue totalmente escrito por Alejandro. Todo lo que cuenta está basado en las realidades del país", detalló Loayza.Al unir fuerzas con su hermano y con su padre obtuvieron un resultado que supera sus individualidades. "Para nosotros es un privilegio y nos sentimos muy afortunados de haber crecido en el ambiente del cine, y encima de trabajar con nuestro padre", confió Santiago.No olvidó mencionar la influencia de su madre, Ana María Grisi: "Si bien no trabajamos con ella, se dedica a la literatura. Nos ha inculcado el hábito de la lectura desde muy niños", dijo el productor.Y reflexionó: "Hemos crecido en un ambiente propicio para dedicarnos al cine, aunque ninguno de los dos lo teníamos planeado. Las cosas se dieron de forma natural. No es que hemos buscado un camino, sino que el camino nos ha encontrado. Nos sentimos agradecidos con la vida y muy afortunados".En estos días, la familia ajusta los detalles para el estreno a finales de septiembre. Próximamente sabrán en cuántas salas de todo el país se proyectará Utama, quizás en 23."Queremos llegar a los nueve departamentos, a la mayor cantidad de gente posible. Además de las ciudades, queremos estar en lugares donde es más complicado llegar. Es una película enriquecedora y entretenida, también es una película importante para la cinematografía boliviana", sostuvo Loayza.

