https://sputniknews.lat/20220916/pelicula-utama-una-ventana-a-bolivia-1130553330.html

Película 'Utama', una ventana a Bolivia

Película 'Utama', una ventana a Bolivia

SANTA CRUZ (Sputnik) — La película boliviana 'Utama', que significa 'nuestro hogar' en el idioma aymara, alista su estreno en cines de Bolivia el próximo 29 de... 16.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-16T21:28+0000

2022-09-16T21:28+0000

2022-09-16T21:28+0000

américa latina

bolivia

💬 opinión y análisis

🎭 arte y cultura

cine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1130514808_262:0:1787:858_1920x0_80_0_0_da00814ecb3e7aabc824d73dc30acb43.png

El director del filme, Alejandro Loayza, de 36 años, definió a su ópera prima como "una ventana para conocer Bolivia", en entrevista con la Agencia Sputnik.Utama es una película independiente que fue posible gracias a fondos de promoción de Bolivia, Uruguay y España. La idea surgió en 2017 durante los viajes de trabajo de Loayza por Bolivia. Se filmó en 2019 en la ciudad de Potosí, en el suroeste del país, y fue proyectada por primera vez en enero durante el Festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos, donde empezó la cosecha de galardones.También logró otros como el de Mejor Dirección, Mejor Música, de la Crítica y Mejor Película Iberoamericana en Málaga (España), tres premios en Guadalajara (México), el Premio del Jurado y de la Crítica, en Chipre y Transilvania (Rumania).El director hizo una cuenta rápida y sumó más de 30 galardones en diferentes categorías y, al menos, 60 festivales en los que se exhibió la película boliviana. Por tanto, aseguró con orgullo que son también 60 países donde la gente conoció Bolivia por el filme.Consultado sobre si la gente está conociendo más Bolivia por el cine que por fútbol, una disciplina en la que el equipo nacional solo clasificó al Mundial en una oportunidad en 1994, rió y respondió: "Lastimosamente sí, sería ideal que fuera por las dos, por la cultura y deporte, porque al final son los dos mejores embajadores que un país puede tener".Loayza, que proviene de una familia de cineastas y aprendió el "oficio" de su padre Marcos Loayza, director de Cuestión de Fe (1995) y Averno (2017), está convencido de que Bolivia es un país de una variedad de identidades y culturas que aún requieren ser contadas mediante el cine."Es algo pendiente en nuestra cinematografía de retratar [el Oriente, los Valles y el Chaco boliviano], porque Bolivia es un país gigante, con muchas diferentes identidades y culturas, y esa es nuestra riqueza. Es algo que todavía está pendiente en nuestra cinematografía", admitió.HistoriaUtama relata la historia de la pareja de ancianos Virginio (José Calcina) y Sisa (Luisa Quispe), en el Altiplano boliviano, específicamente en el municipio de Colcha K, en Potosí, donde sufren una grave sequía de agua, lo que los pone en la disyuntiva de migrar como el resto de la comunidad o quedarse a sobrevivir. En eso reciben la visita de su nieto Clever que dinamiza la historia, porque tiene una postura diferente respecto al conflicto.La filmación de la película coincidió con la crisis social y política de 2019, cuando Jeanine Añez (2019-2020) asumió la Presidencia de facto en Bolivia, mientras que la posproducción tropezó con el inicio de la pandemia del COVID-19, lo que detuvo los festivales internacionales y cerró las salas de cine.Loayza aún no tuvo tiempo de sentarse a meditar qué catapultó su ópera prima al reconocimiento internacional y espera hacerlo con detenimiento una vez que concluya con actividades como festivales pendientes de asistir, negociaciones con distribuidoras de cine y promoción de la película.ElencoSantos Choque tiene el papel de Clever, nieto de la pareja de ancianos Virginio y Sisa. Es su primer rol protagónico en una película, al igual que de los otros dos personajes. Su interés por la actuación surgió en el teatro en la universidad, donde aún estudia administración de empresas.El joven actor, de 26 años, recibió el premio a mejor actor de reparto en el 12º Festival Internacional de Cine de Beijing.Choque tuvo un pequeño papel en Averno, dirigida por el padre de Loayza, y ahí tuvo contacto con el joven realizador, quien lo invitó al casting para Utama.Con lo aprendido en teatro, Santos explicó que al saber que iba a trabajar con personas que no tenían nociones de actuación, decidió convivir un tiempo con ellos y crear un ambiente de confianza.Por su experiencia, en Bolivia se requieren aun muchos recursos y apoyo de las autoridades nacionales para realizar cine de alta calidad, sobre todo fondos económicos, y también mayores tiempos para la producción, que depende del presupuesto de la productora.En este punto coincide con el director de Utama, quien considera que es fundamental el apoyo gubernamental al cine para difundir la imagen del país en el extranjero.Lamentó que, por ejemplo, la ley del cine boliviano, aprobada en 2018, aún no fue reglamentada hasta hoy para poder legislar este sector de creación artística, postergado por las autoridades culturales.

https://sputniknews.lat/20220916/en-quechua-y-espanol-llega-a-los-cines-la-pelicula-boliviana-mas-premiada-en-todo-el-mundo-1130514408.html

https://sputniknews.lat/20220317/el-cine-boliviano-esta-dando-grandes-sorpresas-y-en-oruro-lo-celebra-1123210262.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Diego Jaramillo

Diego Jaramillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Diego Jaramillo

bolivia, 💬 opinión y análisis, 🎭 arte y cultura, cine