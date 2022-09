Petro detalló las tareas de Francia Márquez, entre rumores de distanciamiento

https://sputniknews.lat/20220916/petro-detallo-las-tareas-de-francia-marquez-entre-rumores-de-distanciamiento-1130554866.html

Sin poder crear aún el anunciado Ministerio de la Igualdad, el Gobierno de Colombia detalló las tareas que quedarán a cargo de la vicepresidenta de Colombia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tuvo un rol protagónico durante la campaña que llevó al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a ser el primer presidente de izquierda del país sudamericano. Sin embargo, y con un Gobierno con más de un mes en funciones, el rol de Márquez en el Ejecutivo aún es tema de discusiones.En los primeros días de septiembre, el Gobierno colombiano divulgó un decreto que detalla cuáles son las tareas específicas que están bajo la supervisión de la vicepresidenta.Si bien se había manejado como una posibilidad que Márquez estuviera al frente del nuevo Ministerio de la Igualdad, la demora en enviar el proyecto de ley de su creación al Congreso impide que la segunda al mando de Colombia asuma la cartera.Mientras tanto, el decreto 1874 firmado por Petro el 9 de septiembre establece las 15 funciones que requerirán de la coordinación de Márquez, particularmente al frente de diversos programas y proyectos.La funcionaria deberá encargarse de coordinar políticas públicas que "garanticen la igualdad, los principios de no discriminación y la protección constitucional de grupos vulnerables".El decreto también establece que Márquez deberá avanzar en la reglamentación, desarrollo e implementación de la Ley 70 de 1993, que tiene como objetivo el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, de las comunidades negras que han ocupado tierras en zonas rurales de la Cuenca del Pacífico. La normativa, también tiene como objetivo "la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social".Márquez encabezará, a su vez, la coordinación de la 'Comisión de Seguimiento al Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio', las acciones del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura y el desarrollo del 'Plan Todos Somos PAZífico', enfocado en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.Asimismo, y en línea con su extensa trayectoria como activista por los derechos humanos y principalmente por el reconocimiento de derechos de los afrocolombianos, Márquez trabajará para fomentar, desde el Ejecutivo, las relaciones con el movimiento indígena y afrodescendiente a nivel internacional.En ese sentido, deberá liderar la protección contra estas comunidades y principalmente los pueblos indígenas Awa y Eperara-Siapidaara que habitan en el Pacífico Nariñense.También tendrá a su cargo la creación de una Comisión Intersectorial de Reparación Histórica para superar las secuelas del racismo, la discriminación y el colonialismo impuesto a las etnias colombianas.Márquez será clave para el diseño de políticas que avancen en materia de igualdad de género, de discapacidad y con foco en la población LGBTIQ+.A pesar de la vasta lista de funciones que le asigna, el decreto recibió cuestionamientos al no habilitar a la vicepresidenta a manejar su propio presupuesto, algo que algunos sectores han advertido como una señal de distanciamiento político entre el presidente y su vice.Sin embargo, la propia Márquez buscó restarle trascendencia a las versiones sobre tensiones con Petro. Consultada por el medio de televisión local Noticias Caracol, la vicepresidenta remarcó que apartarla de la primera línea no es sencillo."Yo no soy una mujer que me dejo aislar (risas). Soy una mujer que me dedico al trabajo y lucho. Me crié en la lucha y lo seguiré haciendo", aseveró.

