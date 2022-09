Presupuesto 2023 del Gobierno argentino plantea regularización de fondos no declarados

https://sputniknews.lat/20220916/presupuesto-2023-del-gobierno-argentino-plantea-regularizacion-de-fondos-no-declarados-1130549046.html

De esta manera, el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene incluye una propuesta de regularización de fondos si se destinan a comprar viviendas usadas, siempre que se utilicen como vivienda del comprador o de su familia o para alquilarlo a un tercero que también lo utilice como hogar.Bajo este parámetro, las propiedades no podrán valer más de 60 millones de pesos —402.684 dólares al tipo de cambio oficial—.Un segundo artículo incluido en el texto habilita que las empresas que no han declarado todo su patrimonio puedan regularizar su situación si utilizan los fondos para el pago de importaciones.Los empresarios que aspiren a regularizar sus cuentas ante el fisco podrán usar sus bienes no declarados, "únicamente, al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos", añade el proyecto.Este beneficio responde un pedido que presentaron la semana pasada al Gobierno un pedido que realizó al Gobierno la semana pasada La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que representa a pequeñas y medianas empresas (pymes).En términos generales, el proyecto de Presupuesto 2023 prevé un alza del Producto Interior Bruto (PIB) de 2% para el año que viene, además de una inflación de 60% y un descenso del déficit fiscal de 2,5 este año a 1,9%.

