Biden se reúne con familiares de estadounidenses Griner y Whelan detenidos en Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, se reunió por la tarde con las familias de la basquetbolista Brittney Griner y el exmarine Paul... 17.09.2022

"El presidente celebró las reuniones para reiterar su compromiso continuo de trabajar a través de todas las vías disponibles para traer a Brittney y Paul a casa de manera segura. Preguntó por el bienestar de Elizabeth y Cherelle y sus respectivas familias durante este momento doloroso. El presidente (...) afirmó que cada minuto que están retenidos es un minuto demasiado largo", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.Biden se reunió por separado con Elizabeth Whelan, la hermana de Paul Whelan, y Cherelle Griner, la esposa de Brittney Griner, en la Oficina Oval, añadió.Griner fue sentenciada en Rusia a nueve años de cárcel y una multa de 1 millón de rublos (16.576 dólares) a principios de agosto por cargos de ingresar drogas ilegalmente al país.Fue detenida por ingresar cartuchos para vapear con aceite de cannabis a Rusia en febrero; la deportista se declaró culpable pero insistió en que no tenía la intención de infringir la ley.Whelan está cumpliendo su sentencia de prisión en la región rusa de Mordovia luego de que un tribunal de Moscú lo sentenciara en junio de 2020 a 16 años por cargos de espionaje.EL exmarine negó los cargos, pero no impugnó el veredicto con la esperanza de ser parte de un posible intercambio de prisioneros entre EEUU y Rusia.A fines de julio, los medios estadounidenses informaron que Washington ofreció intercambiar al ciudadano ruso encarcelado Víktor Bout por Griner y Whelan.Según los informes, Moscú está buscando un trato más justo que implicaría agregar a otro ciudadano ruso, Vadim Krasikov, para tener un intercambio de prisioneros de dos por dos.El coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Washington continúa negociando con Rusia la posible liberación de los estadounidenses, pero Moscú no ha respondido a la oferta sobre un supuesto acuerdo de intercambio de prisioneros.

