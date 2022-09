https://sputniknews.lat/20220917/la-otan-comenzo-a-planear-la-ampliacion-de-su-presencia-cerca-de-rusia-hace-anos-1130572271.html

La OTAN comenzó a planear la ampliación de su presencia cerca de Rusia "hace años"

La OTAN comenzó a planear la ampliación de su presencia cerca de Rusia "hace años"

La OTAN comenzó a acercarse a las fronteras de Rusia a finales de la década de 1990, tras incumplir los compromisos adquiridos con el líder soviético Mijaíl... 17.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-17T21:56+0000

2022-09-17T21:56+0000

2022-09-17T21:56+0000

otan

expansión

eeuu

washington

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

sanciones de occidente contra rusia

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1127501720_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_4b83224b5323054c85fe306841549cb9.jpg

La Alianza comenzó a planificar el aumento de su presencia a lo largo de su flanco oriental "años" antes de que Rusia iniciara su operación militar especial en Ucrania, según ha revelado el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer.Los jefes de defensa de la OTAN discutieron la necesidad de "mantener" y "aumentar" el "apoyo aliado a Ucrania" en la reunión del 17 de septiembre, dijo Bauer. "La munición, el equipo y el entrenamiento, que los aliados y otras naciones están entregando, están marcando una verdadera diferencia en el campo de batalla. Con sus éxitos sobre el terreno y en línea, Ucrania ha cambiado fundamentalmente la guerra moderna", dijo el oficial. "La OTAN apoyará a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario", añadió. Junto a Bauer, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Martin Herem, dijo que la prioridad colectiva de la OTAN era "negar a Rusia la posibilidad de cambiar el orden internacional actual basado en normas", incluso estacionando más tropas a lo largo de su frontera."Tenemos un territorio extra que defender como Alianza, y tenemos una larga frontera con Rusia. Pero también tenemos las fuerzas armadas de Finlandia y Suecia, que son muy capaces, para ayudarnos a defender ese territorio adicional y esa frontera más larga. Rusia tendrá una frontera más larga con la OTAN sin recibir tropas adicionales. Así que creo que la adhesión de Finlandia y Suecia es beneficiosa para la alianza y crea más problemas para Rusia", dijo Bauer.En la cumbre de Madrid, la OTAN acordó establecer cuatro nuevos grupos de combate en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, y desplegar "fuerzas robustas y listas para el combate en el flanco oriental de la Alianza". Por su parte, Estados Unidos estableció una nueva base terrestre en Polonia y reforzó su presencia en Rumanía con 3.000 soldados.Cómo se expandía la OTANLa OTAN se ha ampliado ocho veces en su historia. Antes del colapso de la URSS hubo tres oleadas: en 1952 (Grecia y Turquía), en 1955 (Alemania Occidental, desde 1991 una sola Alemania), en 1982 (España). Después de 1991, el número de miembros del bloque político-militar aumentó considerablemente, pasando de 16 a 30.El programa Asociación para la Paz (1994), que intensificó la cooperación con los países del antiguo campo socialista, preparó el camino para una alianza ampliada. Hungría, Polonia y la República Checa entraron 12 días antes del bombardeo de Yugoslavia, el 12 de marzo de 1999.La expansión se produjo a pesar de la promesa verbal del exsecretario de Estado estadounidense James Baker al líder soviético Mijaíl Gorbachov en 1990 de no ampliar la alianza "ni un centímetro" al este del territorio de la antigua Alemania Oriental tras la anexión de ese país por la República Federal.En 2008, la OTAN reconoció las aspiraciones de los Gobiernos prooccidentales de Ucrania y Georgia de que sus países se unieran a la alianza, lo que provocó una gran preocupación por la seguridad de Moscú. Las tensiones entre Rusia y Occidente se exacerbaron en 2014, tras el derrocamiento del Gobierno ucraniano en un golpe de Estado orquestado por Washington, y el Gobierno de Kiev posterior al golpe reiteró sus ambiciones de ingresar en la Unión Europea y la OTAN. A finales de 2021, Rusia presentó a la OTAN y a EEUU un conjunto de propuestas de acuerdos de seguridad diseñados para aliviar drásticamente las tensiones y mejorar las relaciones entre Moscú y el bloque occidental. Los borradores de los tratados incluían la propuesta de garantías jurídicamente vinculantes y por escrito por parte de Rusia, por un lado, y de EEUU y la OTAN, por otro, de no desplegar tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de misiles en zonas en las que pudieran considerarse una amenaza para la seguridad nacional de la otra parte. Se pidió a la OTAN que se comprometiera a no continuar su expansión hacia el este y a desechar los planes de incorporar a Ucrania y a cualquier otra antigua república soviética al bloque. También se pidió a la alianza occidental que no desplegara más tropas o sistemas de armamento en el territorio de los miembros de la OTAN que se incorporaron al bloque tras el final de la Guerra Fría. EEUU y la OTAN rechazaron las propuestas de garantía de seguridad de Rusia, y los funcionarios hicieron hincapié en que la política de "puertas abiertas" del bloque occidental dejando la política de la adhesión sin cambios.

https://sputniknews.lat/20220912/moscu-la-decision-alemana-de-enviar-armas-letales-a-kiev-es-el-cruce-de-la-linea-roja-1130351611.html

https://sputniknews.lat/20220325/madeleine-albright-la-artifice-de-la-expansion-de-la-otan-y-de-los-ataques-a-yugoslavia-1123587512.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, expansión, eeuu, washington, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, sanciones de occidente contra rusia