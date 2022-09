https://sputniknews.lat/20220917/nancy-pelosi-insiste-en-viajar-a-paises-en-conflicto-ahora-visitara-armenia-1130558659.html

Nancy Pelosi insiste en viajar a países en conflicto: ahora visitará Armenia

Nancy Pelosi insiste en viajar a países en conflicto: ahora visitará Armenia

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó que su próximo viaje diplomático será con destino a Armenia, país que... 17.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-17T00:20+0000

2022-09-17T00:20+0000

2022-09-17T00:23+0000

internacional

nancy pelosi

armenia

azerbaiyán

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1130559659_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_f33e82c5f546dfd04a56cb8f9c2f51b8.jpg

La legisladora tomó la decisión de visitar Ereván para demostrar su apoyo al Gobierno armenio, en momentos en que ese país ha vivido días de hostilidades con su nación vecina, Azerbaiyán. Los muertos por los enfrentamientos en la línea fronteriza de ambas naciones se cuentan por cientos, según cifras oficiales de ambos bandos.El 2 agosto pasado, Nancy Pelosi aterrizó en Taiwán a pesar de las reiteradas advertencias de China de que no lo hiciera, ya que su visita, alertó Pekín, podría alentar movimientos independentistas en la isla rebelde y, con ello, desestabilizar toda la región Asia-Pacífico. Tras la visita de la demócrata, las tensiones entre Taipéi y Pekín se intensificaron. No han pasado ni dos meses de aquel viaje y Pelosi ya anuncia otro. Horas antes de que Pelosi confirmara su visita, medios estadounidenses como The Associated Press y Politico señalaron que la intención de Nancy Pelosi es demostrar el apoyo de Estados Unidos a Armenia en su conflicto con Azerbaiyán. Ambas naciones han experimentado problemas diplomáticos y armados desde que se desintegró la Unión Soviética en 1991 y las fronteras quedaron difusas. Armenia ha dicho que no está de acuerdo con la postura que ha tomado Rusia con respecto al conflicto. El presidente del Parlamento armenio, Alén Simonián, expresó su descontento con la posición de Moscú y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) sobre las tensiones en la frontera con Azerbaiyán."Esperamos pasos mucho más tangibles de nuestros socios rusos, no a nivel de declaraciones o medias palabras", dijo el líder parlamentario. Además, declaró estar sorprendido y manifestó su desacuerdo con el hecho de que la "televisión pública" rusa emitiera reportajes en los que supuestamente se hacían "declaraciones provocativas" contra los dirigentes armenios.La noche del 12 al 13 de septiembre estalló una ronda de hostilidades entre Ereván y Bakú, dejando decenas de muertos y heridos en las dos partes. Los choques armados han ocurrido, sobre todo, en la línea fronteriza. Los dos países se culpan mutuamente del inicio del conflicto. Los problemas han provocado las reacciones de las grandes potencias, que manifestaron su apoyo respectivo a Azerbaiyán y Armenia. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó que su país está preparado para respaldar el proceso de recuperación de la paz en la región y agregó que a Irán le importa la seguridad de Armenia. Raisi subrayó que los conflictos en la región deben solucionarse de forma pacífica y que Irán ocupa una posición clara respecto a la integridad territorial de los Estados.Por su parte, el responsable de la Defensa turca, Hulusi Akar, afirmó que Ankara está del lado de Bakú, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. El ministro turco declaró que Ankara "como siempre ha sido, hoy está del lado de Azerbaiyán".

https://sputniknews.lat/20220913/la-escalada-entre-armenia-y-azerbaiyan-pone-en-vilo-a-sus-vecinos-rusia-turquia-e-iran-1130399005.html

https://sputniknews.lat/20220914/rusia-denuncia-intento-de-la-ue-de-interferir-en-la-mediacion-entre-armenia-y-azerbaiyan-1130429423.html

armenia

azerbaiyán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nancy pelosi, armenia, azerbaiyán, eeuu, rusia