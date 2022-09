https://sputniknews.lat/20220917/que-relacion-hay-entre-los-presidentes-de-eeuu-y-las-guerras-que-libran-1130568779.html

¿Qué relación hay entre los presidentes de EEUU y las guerras que libran?

Un politólogo estadounidense analizó las personalidades de 19 presidentes estadounidenses que ocuparon el cargo entre 1897 y 2009 (de William McKinley a George... 17.09.2022, Sputnik Mundo

John P. Harden utilizó datos extraídos de la base de datos Correlates of War, que hace un seguimiento de los conflictos en los que se producen al menos 1.000 muertes en batalla en un periodo de un año, es decir, alrededor de 11 operaciones para EEUU durante el periodo de estudio. Para medir las tendencias narcisistas se utilizaron altos niveles de asertividad y búsqueda de emociones, y bajos niveles de modestia, conformidad y franqueza.En general, los ocho líderes que puntuaron por encima de la media en narcisismo (encabezados por Lyndon B. Johnson y Franklin D. Roosevelt) pasaron una media de 613 días en guerra, frente a los 136 días de los 11 presidentes que estuvieron por debajo de la media en narcisismo (McKinley y Howard Taft obtuvieron las puntuaciones más bajas).Los jefes estadounidenses que obtuvieron una puntuación más baja en narcisismo, incluidos McKinley y Eisenhower, tendían a anteponer los intereses del Estado. Las guerras se terminaban lo más rápidamente posible. Por otra parte, los presidentes peor clasificados en cuanto a narcisismo, como Roosevelt y Nixon, eran menos propensos a separar los intereses personales de los del Estado, prolongando los conflictos durante más tiempo.El estudio muestra que la relación se mantiene incluso cuando se tienen en cuenta otros factores, como el clima político en EEUU, el terreno en el que se libra la guerra, el equilibrio de poder entre los combatientes y si el propio presidente tiene o no experiencia militar previa. Sin embargo, la disposición de la persona al mando podría ser un factor más importante de lo que se pensaba.El estudio fue publicado en Journal of Conflict Resolution.

