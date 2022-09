https://sputniknews.lat/20220917/sri-lanka-anuncia-que-planea-reiniciar-los-vuelos-a-rusia-a-mediados-de-octubre-1130563878.html

Sri Lanka anuncia que planea reiniciar los vuelos a Rusia a mediados de octubre

Sri Lanka anuncia que planea reiniciar los vuelos a Rusia a mediados de octubre

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Sri Lanka planean restablecer los vuelos a Rusia a mediados de octubre, primero quieren restablecer la ruta Moscú–Colombo... 17.09.2022, Sputnik Mundo

Aclaró que otras ciudades podrían pensarse más adelante, pero en primer lugar deberían restablecerse los vuelos entre Moscú y Colombo.Colombo es la ciudad más grande del país asiático y la capital no oficial de Sri Lanka. La salida de Colombo a Moscú del avión Airbus A 330-300 de la aerolínea rusa Aeroflot se suspendió el 2 de junio por disposición de las autoridades del país insular.La Cancillería de Rusia, con motivo de ese incidente, expresó su protesta a la embajadora de Sri Lanka en Moscú.La compañía esrilanquesa Airport and Aviation Services Ltd, que figura como otra demandada en este caso, declaró que el juzgado de Sri Lanka definió como puramente comercial el carácter de la disputa entre Aeroflot – Líneas Aéreas de Rusia y la compañía irlandesa de leasing Celestial Aviation Trading 10 Limited, por cuya demanda fue detenido el avión ruso.Días más tarde la aeronave pudo realizar el viaje a la capital rusa.

