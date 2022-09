https://sputniknews.lat/20220918/no-vamos-a-contar-todo-lo-que-hacemos-francia-podria-entrenar-en-secreto-a-las-tropas-ucranianas-1130573146.html

"No vamos a contar todo lo que hacemos": Francia podría entrenar en secreto a las tropas ucranianas

Francia está proporcionando a los miembros del servicio ucraniano una formación "especializada" en un programa clandestino, informó el diario norteamericano... 18.09.2022, Sputnik Mundo

Oficialmente, desde el inicio de la operación militar rusa a finales de febrero, ha preparado a un total de 40 soldados ucranianos, centrándose en el manejo de los obuses autopropulsados franceses CAESAR. Pero posteriormente, Francia ha decidido oficialmente no realizar ejercicios de entrenamiento masivos con las tropas ucranianas."Francia ha decidido no poner en marcha un plan de entrenamiento masivo de soldados ucranianos, según ha declarado un asesor anonimato del ministro de Defensa francés en línea con el "deseo del presidente francés, Emmanuel Macron, de seguir siendo una "potencia equilibrada"."Sin embargo, extraoficialmente, el asesor insinuó que los ucranianos podrían recibir una instrucción más profunda en suelo francés."El Reino Unido ha decidido seguir adelante con la formación básica. Nosotros estamos haciendo un entrenamiento más especializado", dijo a Politico. "No vamos a contar todo lo que hacemos". El medio precisó, alegando los comentarios de un investigador que trabaja en una institución militar francesa, que es cierto que la "falta de transparencia" sobre la actividad francesa está obstruyendo los juicios informados sobre lo que Francia está haciendo realmente: "Todo está clasificado", se quejó el investigador, que desea permanecer en el anonimato. "En Francia, no sabemos lo que está pasando... Incluso la estrategia que hay detrás, no está clara. No sabemos si es política, o del Ejército, o si se lanzarán programas de entrenamiento más adelante".El asesor también indicó que París se ha embarcado en una estrategia más "discreta" para apoyar a Kiev. Como ejemplo, citó las recientes conversaciones entre el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante las cuales ambos líderes acordaron enviar una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para inspeccionar la central nuclear de Zaporiyia.Según el coronel retirado francés Michel Goya, la postura actual de París sobre la formación militar es una opción "política".El general francés retirado Jerome Pellistrandi, por su parte, declaró a Politico que las fuerzas francesas no pueden en general apoyar programas de entrenamiento a gran escala en su país debido a sus despliegues en el extranjero en África y Oriente Medio. Varios países occidentales, entre ellos el Reino Unido, Polonia y Alemania, han proporcionado entrenamiento a las tropas ucranianas. El Reino Unido ha sido especialmente activo en este sentido. Desde junio, unos 5.000 efectivos ucranianos habrían recibido formación en suelo británico. Según un informe de Sky News de principios de septiembre, los militares británicos decidieron ampliar los cursos de combate para los civiles ucranianos de tres a cinco semanas, con el fin de proporcionar a Kiev decenas de miles de efectivos para participar en los combates.

