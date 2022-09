https://sputniknews.lat/20220918/rusia-afirma-que-eeuu-usa-visados-para-discriminar-a-diplomaticos-de-paises-indeseables-1130578145.html

Rusia afirma que EEUU usa visados para discriminar a diplomáticos de países 'indeseables'

Rusia afirma que EEUU usa visados para discriminar a diplomáticos de países 'indeseables'

ONU (Sputnik) — El jefe adjunto de la Misión de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski, acusó a Estados Unidos de usar los visados para discriminar a... 18.09.2022

El diplomático apuntó que el pasado año, durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General de La ONU, "prácticamente no hubo una sola reunión en la que el gobierno estadounidenses dejara de poner trabas": denegando los visados a numerosos delegados oficiales, o bien emitiéndolos con tanto retraso que su asistencia a las reuniones perdía sentido."Hubo casos flagrantes, de delegaciones en pleno sin visados por esa actuación inadmisible de EEUU. El más reciente es el de una delegación encabezada por el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokótsev, que no pudo asistir a la tercera cumbre de jefes de policía de las Naciones Unidas [UNCOPS 22, del 31 de agosto al 1 de septiembre]", señaló.Polianski recordó que, por un acuerdo con la ONU, el país anfitrión de su sede, EEUU, no debe obstaculizar la participación de las delegaciones oficiales de otros Estados miembros en las labores de la organización.De cara al debate general del 20 al 26 de septiembre, en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General, Polianski dijo que "una parte de la delegación [rusa], incluido el ministro [de Exteriores, Serguéi Lavrov], ya tienen visados", y expresó la esperanza de que también los reciban los miembros restantes.El diplomático apuntó que el problema de visados y el de inmuebles diplomáticos de Rusia confiscados en EEUU "siguen pendientes por sexto año" consecutivo, y que "las restricciones de movilidad tienen un historial todavía más largo".Todos los plazos razonables para solucionarlos, según Polianski, vencieron hace tiempo, "sin que el secretario general [de la ONU] haya iniciado un proceso arbitral, lamentablemente". "Tiene un mandato de la Asamblea General para hacerlo. Seguiremos insistiendo en que lo cumpla", añadió.Desde una perspectiva más amplia, el diplomático ruso indicó que el titular de la ONU "sufre una presión colosal por parte de países de Occidente que, además promover su agenda desequilibrada a través del personal, no tienen reparos en presionar sobre la Secretaría, particularmente a través del secretario general, con contribuciones voluntarias cuyo importe es equiparable al de las obligatorias".

