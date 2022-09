https://sputniknews.lat/20220919/-puerto-rico-es-un-paraiso-fiscal-para-los-estadounidenses-1130625482.html

"Puerto Rico es un paraíso fiscal para los estadounidenses"

A cinco años del huracán María, los dos millones de dólares destinados a las escuelas no se desembolsaron, en un país cuya reconstrucción depende de Washington.

A un lustro del paso del huracán María, Puerto Rico sigue el camino de la reconstrucción en un escenario vulnerable. Los avances son lentos en la restauración de un país con su fuerte dependencia frente a EEUU.Lo que debía ser un nuevo aniversario de la mayor catástrofe natural por el paso del Ciclón Tropical María grado 5, el 20 de septiembre de 2017, se convirtió en un triste recordatorio de la fragilidad humana ante un nuevo evento de este tipo, con la llegada este domingo 18 del huracán Fiona.Las escenas se repiten: muertos, heridos, falta de agua y de servicio eléctrico, fuertes vientos e inundaciones.Sin embargo, el paso de María cinco años atrás fue mucho más severo. El saldo fue de 3.000 muertos, casas destruidas, falta de alimentos, casi toda la isla sin luz, incluso los hospitales, caminos destruidos y vientos de hasta 260 kilómetros.Puerto Rico es territorio estadounidense desde fines del siglo XIX, previo a obtener el estatus de estado libre asociado en 1950."La dependencia es muy grande. El gobernador de Puerto Rico [Pedro Pierluisi] debe enviar el documento a EEUU para que su presidente [Joe Biden], al que no se le ha caído una gota de agua, no se ha quedado sin luz y no se le ha muerto ningún familiar por el desastre, determine si aquí hay una emergencia", agregó el boricua.Los daños materiales fueron cuantificados en 100.000 millones de dólares y la reconstrucción del país abarca en la actualidad poco más del 20% de los proyectos aprobados."Cinco años después todavía discutimos sobre las escuelas que fueron afectadas, centros a los que se destinó dos millones de dólares y de los cuales no se ha desembolsado ni un centavo", relató el entrevistado.Consultado por los desafíos del país por delante, González destacó la necesidad de que Puerto Rico se independice de EEUU."Puerto Rico es un paraíso fiscal para los estadounidenses y eso afecta a las personas en su economía, emociones y moral", sostuvo el entrevistado."Se van 50.000 personas al año por la falta de oportunidades, pero han llegado en los últimos 10 años cerca de 5.000 inversionistas estadounidenses exentos de tributar. A los puertorriqueños nos empujan a irnos y a ellos los reciben con alfombras rojas", subrayó González.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

