Asamblea General de la ONU: ¿Qué traen en sus carteras los delegados de los distintos países?

Cada delegación llega con su mensaje al mundo.

¿Qué traen en sus carteras los delegados de la Asamblea General de la ONU?Presidentes, primeros ministros, y otros altos cargos de diferentes países ya están llegando a Nueva York para participar en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto, cada uno tiene preparado su mensaje al mundo."La masacre de Izium", nueva operación sicológica de Occidente contra RusiaEl conflicto de Ucrania, además de constituir una sanguinaria "feria" de los últimos avances de la industria militar de EEUU y sus aliados, representa también una exhibición de sus impresionantes know how en la desinformación. Entre las "joyas" de la campaña propagandística occidental se encuentran casos como "la masacre de Bucha", un montaje destinado a hacer creer que el objetivo de las fuerzas aliadas de Rusia y Donbás no tiene nada que ver con frenar el genocidio del régimen de Kiev e impedir el ilegal ingreso de Ucrania en la OTAN, sino que radica en matar masivamente a civiles.Otra "joya" de la desinformación de la prensa hegemónica es el supuesto "éxito" de la contraofensiva ucraniana, la cual acabó siendo una operación suicida, con miles y miles de soldados sacrificados con el único fin de crear la sensación de que Volodímir Zelenski no tiene por qué sentarse a negociar con un Vladímir Putin que puede ser derrotado fácilmente. La última operación comunicacional occidental lleva el nombre de "la masacre de Izium", ciudad recuperada a un enorme precio por el régimen de Kiev.Bolsonaro continúa su campaña presidencial en el funeral de Isabel IILa campaña política en Brasil se pone más intensa a falta de dos semanas para las presidenciales. Un mitin político improvisado en la Embajada brasileña en Reino Unido dio lugar a críticas y acusaciones.Y es que tras la llegada del presidente Bolsonaro para asistir al funeral de la reina Isabel II, sus seguidores se reunieron en la puerta de la sede diplomática del país sudamericano. Ante un centenar de brasileños que pedían por su presencia, Bolsonaro salió al balcón y realizó un pequeño discurso que no habría tenido las características de un discurso oficial, al dirigirse a sus seguidores como si lo hiciera en un acto de su campaña presidencial.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

