Bolsonaro niega uso político de su presencia en el funeral de la reina Isabel II

Bolsonaro niega uso político de su presencia en el funeral de la reina Isabel II

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro expresó malestar e interrumpió sus declaraciones a la prensa cuando una periodista le... 19.09.2022, Sputnik Mundo

Antes de enfadarse, Bolsonaro dijo, al referirse a Isabel II, que "todo el mundo tendrá un punto final" y añadió que a la hora del juicio final no habrá jueces del Tribunal Supremo Federal "para quitarle una condena a una persona y permitir que se presente a unas elecciones".Esta alusión velada al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), su principal rival de cara a las elecciones de octubre, no fue la única, también se preguntó por "la insistencia en querer poner a un ladrón de vuelta en la presidencia".El 18 de septiembre, Bolsonaro ya había usado políticamente su viaje a Londres cuando en un discurso frente a seguidores dijo que tiene una aceptación "simplemente excepcional" y que es imposible que no gane en la primera vuelta.Ningún sondeo hasta la fecha sostiene esa hipótesis, ya que en todos ellos el líder de la izquierda parte como favorito.La última encuesta del instituto Datafolha, divulgada el 15 de septiembre, da a Lula el 45% de los votos, frente al 33% de Bolsonaro.El viaje de Bolsonaro a Londres ha sido criticado en Brasil por el gran tamaño de la comitiva y por la presencia de personas que no forman parte del Gobierno, como el pastor evangélico Silas Malafaia, muy próximo del presidente.

