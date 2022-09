https://sputniknews.lat/20220919/el-presidente-colombiano-propone-desarrollo-agricola-con-modelos-campesinos-e-industriales-1130633379.html

El presidente colombiano propone desarrollo agrícola con modelos campesinos e industriales

El presidente colombiano propone desarrollo agrícola con modelos campesinos e industriales

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que el país combine dos modelos de producción agrícola, con el fin de enfrentar el hambre...

El mandatario explicó que generarían dos rieles en la agricultura colombiana: la de gran escala, con fines de exportación, y la del campesino, con fines de democracia, de Paz Total.Del mismo modo, solicitó que el Banco Mundial considerara al país como una de las fronteras de tierra que se pueden expandir para la producción de alimentos, teniendo siempre presente la defensa de la riqueza nacional como es la biodiversidad."Si el mundo necesita alimentos, si en Colombia está casi la última frontera agraria, según el Banco Mundial, para expandir tierras hacia la agricultura y el alimento, pues hay una opción económica, incluso de negocios, si se respetan los principios básicos que podrían construir la paz en Colombia, que son su biodiversidad, su agua y la necesidad de democratizar las tenencias de la tierra en millones de personas que hoy llamamos campesinos", declaró.Añadió que para lograr este objetivo hay que hacer un esfuerzo en infraestructura para los dos modelos, como distritos de riego y conectividad; pero también en impulsar la asociatividad o el cooperativismo, con el fin de saltar de la producción de la materia prima en bruto, como el maíz, por ejemplo, hacia la agroindustrialización, generando más valor agregado y riqueza.Petro reveló ante los integrantes de la Cámara de Comercio cifras de la FAO, organismo de Naciones Unidas para los alimentos, que confirman una paradoja: Colombia tiene tierras aptas para cultivar, pero no las usa."Toda la tierra colombiana que se usa para agricultura es de aproximadamente 26 millones de hectáreas potenciales; solo se utilizan 6 millones de hectáreas. El resto son praderas que están bajo una actividad de ganadería extensiva, que es de muy baja productividad; con suelos que no son para la ganadería porque la ganadería los daña; son suelos, que, por su fertilidad, son muy aptos para la actividad agraria", indicó.De acuerdo con el mandatario, una de las consecuencias de no usar la tierra es el hambre, lo que se ve reflejado en las estadísticas globales.Petro se encuentra en Estados Unidos para participar en el debate general del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

