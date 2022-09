https://sputniknews.lat/20220919/iran-no-descarta-negociaciones-sobre-su-plan-nuclear-durante-la-asamblea-de-la-onu-1130598713.html

Irán no descarta negociaciones sobre su plan nuclear durante la Asamblea de la ONU

Irán no descarta negociaciones sobre su plan nuclear durante la Asamblea de la ONU

MOSCÚ (Sputnik) — Irán no descarta realizar negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) durante de la 77 sesión de la Asamblea general de la...

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, partió a Nueva York al frente de una delegación gubernamental para participar en la Asamblea General de la ONU.El portavoz destacó, no obstante, que no existe ningún plan concreto de abordar el PAIC en el marco de ese viaje.La reacción del KremlinEl proceso de negociaciones para restablecer el PAIC tiene cuestiones polémicas, pero el documento es de interés para todos los países, comunicó el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov a la prensa. En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) sacó a EEUU del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.Las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el pacto nuclear en abril de 2021 en Viena.En marzo pasado las consultas se estancaron, pero a finales de junio, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores de Irán, Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones.

