https://sputniknews.lat/20220919/israel-ve-posible-acordar-la-frontera-maritima-con-el-libano-1130620759.html

Israel ve posible acordar la frontera marítima con el Líbano

Israel ve posible acordar la frontera marítima con el Líbano

TEL AVIV (Sputnik) — Israel estima posible llegar a un acuerdo sobre la demarcación de la frontera marítima con el Líbano, que redunde en beneficio de ambas... 19.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-19T20:01+0000

2022-09-19T20:01+0000

2022-09-19T20:01+0000

internacional

israel

líbano

oriente medio

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1130621266_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95dd53c4e95ddcbd829c3b7405f5eca1.jpg

Agregó que la producción de gas del yacimiento de Karish, situado en el mar Mediterráneo, no tiene nada que ver con las negociaciones y que la plataforma de perforación comenzará a producir gas sin demora en cuanto sea posible.Israel instó, en junio pasado, a las autoridades del Líbano a acelerar las negociaciones en cuestión, dijo que el yacimiento de Karish es su activo estratégico y aseveró que no planea extraer gas en territorio disputado.Los representantes del Líbano e Israel, al sostener en octubre de 2020 negociaciones indirectas, con mediación de la ONU y EEUU, planeaban debatir los principios del procedimiento de demarcación, pero no lograron coordinar sus posiciones respecto a la línea básica y el punto de partida, tras lo cual las negociaciones se suspendieron.Medio año más tarde, en mayo de 2021, las conversaciones indirectas se reanudaron y se centraron en el área en disputa, de unos 860 kilómetros cuadrados. Pero la parte libanesa insistió en trazar una línea nueva, con lo cual el espacio marítimo disputado aumentaba en 1.420 kilómetros cuadrados y abarcaba una parte del campo de gas de Karish perteneciente a Israel. La parte israelí se negó a debatirlo.Las negociaciones sobre la demarcación de la frontera en tierra firme y en mar entre el Líbano e Israel se realizan en la población de Al Naqoura (Líbano del sur), desde 1996, bajo el patrocinio de la ONU y con mediación de Estados Unidos.

israel

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, líbano, oriente medio, gas