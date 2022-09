https://sputniknews.lat/20220919/la-onu-deplora-la-vuelta-de-la-ue-al-carbon-mientras-que-polonia-sufre-escasez-del-combustible-1130603994.html

La ONU deplora la vuelta de la UE al carbón mientras que Polonia sufre escasez del combustible fósil

El combustible fósil "no representa el futuro, sino el pasado", comunicó Guterres a Sputnik al referirse a la intención de los países de la UE de volver a usar el carbón ante el alto precio del gas natural.En particular, el 29 de agosto la compañía alemana Uniper volvió a poner en marcha una central térmica de carbón cerrada en 2020. La instalación, situada en el este de Alemania, había sido clausurada en el marco del Pacto Verde Europeo que buscaba convertir el continente en 2050 en el primero en alcanzar la neutralidad climática con emisiones cero de gas de efecto invernadero.Ante el retroceso de la UE, Guterres instó a apoyar la "revolución verde" y apostar fuerte por las energías renovables para resolver los problemas.A pesar de los precios altosUno de los países de la UE, entre los primeros en declarar el déficit de carbón es Polonia. Sus depósitos de carbón ya están vacíos y los precios de los combustibles se multiplicaron por cuatro debido al embargo de los suministros de hidrocarburos de Rusia impuesto por las autoridades del Estado. El precio del recurso disponible en el país subió a 4.000 eslotis (unos 840 dólares) por tonelada, cuando un hogar en Polonia necesita de media hasta cinco toneladas de carbón para la temporada. Sin embargo, el problema también radica en la escasez de combustible que afectó a Polonia en gran medida tras la retirada de los suministros rusos, reporta el medio polaco Fakt. "No tenemos carbón mineral, que es el más popular entre los clientes. Prácticamente no hay suministro de las minas polacas. La gente está muy preocupada por lo que está pasando, cada día recibo una docena de llamadas telefónicas preguntándome si tenemos la mercancía en stock y en qué cantidad", detalló Patrycja Domanska, empleada del almacén de combustible de Bialogórda.Estaba previsto que el Gobierno implementara subsidios para la compra de tres toneladas de carbón por hogar con razón a unos 1.000 eslotis (unos 210 dólares) por tonelada. Sin embargo, después de que los suministradores se negaran a vender el carbón a este precio, el plan fracasó trepidamente. Así que ahora el Gobierno se limita a pagar un subsidio de 3.000 eslotis (unos 630 dólares) en efectivo, pero con esto no bastará para comprar ni siquiera una tonelada. La Unión Europea, que aglutina a 27 naciones, vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las limitaciones impuestas al combustible procedente de Rusia, lo que disparó el precio de la electricidad.Desde Alemania, considerada la locomotora de la UE, advirtieron que muchas compañías se verían obligadas a cerrar o disminuir su producción debido a las elevadas tarifas de la energía. El 21 de julio, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, afirmó que el Gobierno temía revueltas sociales por el encarecimiento del gas.El alivio para Alemania puede llegar por el nuevo gasoducto Nord Stream 2, construido por un grupo de importantes empresas energéticas europeas, entre ellas la compañía rusa Gazprom, y listo para operar desde octubre de 2021.La infraestructura, que conecta a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico eludiendo la problemática Ucrania, continúa bloqueada por el Gobierno de Olaf Scholz desde febrero de este año debido a sus disputas geopolíticas con Moscú.La Unión Europea, en su conjunto, está en una carrera contrarreloj para conseguir cantidades de gas que suplan las entregas desde Rusia.

