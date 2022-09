https://sputniknews.lat/20220919/las-oportunidades-en-rusia-son-enormes-mexicanos-emprendedores-al-otro-lado-del-mundo-1130610992.html

"Las oportunidades en Rusia son enormes": mexicanos emprendedores al otro lado del mundo

Aunque parecen puntos distantes en el planeta, México y Rusia históricamente han tejido varios lazos entre ellos. El pintor mexicano Diego Rivera, por ejemplo... 19.09.2022, Sputnik Mundo

Estos intercambios históricos no son la única relación que sostienen Rusia y México, sino que sobrellevan una significativa relación comercial, en la que México invirtió más de 870 millones de dólares sólo en 2020, debido a la adquisición, sobre todo, de aluminio, acero, urea y abonos minerales y químicos, de acuerdo con la Secretaría de Economía del país latinoamericano.En tanto, Rusia adquirió en el mismo periodo unos 421,3 millones de dólares de productos mexicanos, sobre todo vehículos automotores, tractores, cajas de velocidades automáticas, aluminio, matas de cobre y cerveza de malta.Además, algunos mexicanos han atravesado el mapa mundial para buscar oportunidades de vida y negocio en territorio ruso.Es el caso del empresario en marketing digital Emmanuel Barrios, quien aunque tiene clientes en España, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, el Reino Unido y su natal México, despacha desde Blagovéshchensk, a más de 7.800 kilómetros al oriente de Moscú y en las inmediaciones de la frontera rusa con China.Su principal razón para migrar a Rusia, reconoce en entrevista con Sputnik, es la seguridad, la posibilidad de dar estabilidad a su esposa e hija, además de que el Gobierno ruso da muchas facilidades para que nuevas familias se asienten en el país, sostiene, a través de bonos mensuales, facilidad para hipotecas y otras facultades.Atracción por contrasteAunque Cubo SEO, su emprendimiento, se dedica a generar estrategias digitales de negocio para empresas de diferentes partes del mundo, Barrios identifica varias áreas de oportunidad para proyectos mexicanos en Rusia."Cosas que se pueden implementar que hay en el mercado mexicano, hablando de productos o servicios que se pueden vender. Definitivamente el hecho de que las culturas sean tan diferentes en un país y en otro hacen que lo que es normal para nosotros como mexicanos pueda ser un área de oportunidad y de negocio en Rusia", considera.Como ejemplo, piensa en una de las ideas más socorridas: un restaurante de comida mexicana, para el que recomienda la adaptación a las necesidades de la comunidad local, además de productos mexicanos identitarios, como la ropa y el alcohol propios del país latinoamericano, rico en mezcales, tequilas, sotoles, huipiles, chales, etcétera.En paralelo a Barrios, el chef Augusto Romero, originario de Puebla, explicó a Sputnik que decidió emprender con una taquería 100% mexicana en Moscú, con ayuda de un socio que le permitió desarrollar hasta tres sucursales.Coincide en que las oportunidades de emprendimiento para México en Rusia son enormes porque a fin de cuentas se trata de una experiencia nueva para los rusos.A partir de la disolución de la Unión Soviética, identifica, se multiplicaron las necesidades de consumo y se abrieron oportunidades de cobertura para distintas iniciativas. "El auge de los restaurantes empieza ya bastante comenzada la década del 2000. Y 20 años en realidad es poco para adquirir experiencia y gusto en el sector restaurantero. Contamos con el gusto de los rusos por la cultura mexicana", apunta.Ser prácticamente mudo por el idiomaEntre las dificultades de los mexicanos para adaptarse a la vida cotidiana rusa, Barrios destaca el aprendizaje del idioma, en una comunidad donde no siempre se habla inglés.Sin embargo, reconoce que la comunicación con los rusos es honesta, clara de intenciones, aunque no sea la más festiva."Me he dado cuenta que los rusos al principio son muy fríos, pero son gente que desde un principio son honestos, no son gente muy hipócrita, muy falsa, desde un principio no tienen que fingir", lo que ayuda a tener buenas relaciones de negocios, expone, porque se sabe siempre donde se está parado.A su vez, el poblano Romero identifica que una de sus dificultades de trato con los rusos ha sido la incomodidad de que un extranjero les diga cómo hacer las cosas."Una vez estando de asesor en un restaurante mexicano que estaba teniendo muchos problemas con la comida, al quererles enseñar cómo hacer el guacamole, desde escoger los aguacates correctos, el encargado me dijo: ‘He trabajado aquí tres meses, ya sé cómo hacer el guacamole mucho mejor que tú’. Y así con varias recetas que quería enseñarles", comparte.La cercanía con AsiaHabitante de una ciudad próxima a la frontera china, Barrios reconoce que se siente mucho más la influencia asiática en su entorno que la europea. Por ejemplo, menciona, a pesar de que los caminos de su ciudad están dispuestos a la manera occidental, son comunes los automóviles japoneses y coreanos con el volante en el asiento derecho.El 95% de los autos que circulan en Blagovéshchensk, estima, son japoneses o coreanos, además de que es fuerte la presencia de comida y ropa de esos países, así como una visible inversión china en hoteles, bienes raíces en general y empresas de gas.Impacto del conflicto con UcraniaEmmanuel Barrios explica que migró a Rusia antes del inicio de la operación militar especial que desde el 24 de febrero de 2022 emprendió el presidente Vladímir Putin en territorio ucraniano, y que ya entonces había muchas restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19.Sin embargo, tras el estallido del conflicto, si bien no a los niveles de Estados Unidos y Europa, sí identifica un encarecimiento de los servicios.Además, explica que como sus clientes son extranjeros, tiene que convertir sus ganancias a rublos. "Esto hace que el dinero que yo ganaba ahora me alcance para menos cosas: la renta, la luz, el agua, el teléfono, la comida, la ropa, todo eso", expone.En cuanto a las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia, el mexicano identifica un cierre masivo de empresas occidentales en territorio ruso, como Coca-Cola, Pepsi, Starbucks y McDonald’s."Todo lo cerraron en Rusia, mucha gente dice que es como otra vez ver a la Unión Soviética", cuando estaba restringida la participación de firmas extranjeras al interior de las fronteras de la superpotencia, recuerda.Sin embargo, la desaparición de esas firmas le parece un problema menor, pues considera positivo consumir productos locales para fortalecer la economía interna.

