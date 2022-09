https://sputniknews.lat/20220919/los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-19-de-septiembre-1130599425.html

Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 19 de septiembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su tradicional rueda de prensa desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, en la Ciudad... 19.09.2022, Sputnik Mundo

Sputnik te presenta las claves de la conferencia mañanera de este 19 de septiembre.Conmemoración y homenaje a víctimas de los sismos de 1985 y 2017Después de la ceremonia de izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 2017; el presidente mandó sus condolencias a la familia de las personas que fallecieron en dichos eventos.El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer los precios promedio de la semana de los combustibles:Nombramiento del nuevo embajador para CanadáEl presidente confió que no habrá problema en Canadá con el nombramiento del aún gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en ese país y aseguró que en este nuevo encargo el aún mandatario estatal ayudará a promover el turismo."Hay mucha afluencia turística de ese país (Canadá) a Quintana Roo, yo creo que es el segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo, después de Estados Unidos, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia, va a ayudarnos a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos", expresó.Propuesta de la paz para Ucrania"Lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta y me pusieron de lado de Rusia", dijo. Recordó que anteriormente ya le acusaron de recibir oro de parte de Moscú."Que ya no era yo Andrés Manuel, sino Andrés Manuelovich", comentó entre las risas."¿Quiénes (difunden estos comentarios)? Quienes defienden al Gobierno de EEUU en todo, hasta de manera oficiosa. Reproducen cosas que no son ciertas", agregó y puntualizó que dicha información la promueven los que están en contra de la 4T.

