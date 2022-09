https://sputniknews.lat/20220919/madre-de-la-abogada-desaparecida-en-ecuador-anuncia-movilizacion-permanente-1130617867.html

Madre de la abogada desaparecida en Ecuador anuncia movilización permanente

Madre de la abogada desaparecida en Ecuador anuncia movilización permanente

QUITO (Sputnik) — Elizabeth Otavalo, madre de la abogada ecuatoriana María Belén Bernal, desaparecida desde el 11 de septiembre tras ingresar a la Escuela... 19.09.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

desaparición

sociedad

"Me declaro en movilización permanente para la búsqueda de María Belén Bernal Otavalo", dijo en un mensaje en redes.La madre de Bernal pidió a las organizaciones defensoras de los derechos humanos sumarse a esta "cruzada", a pocas horas de la realización de plantones en varias ciudades del país para exigir justicia en este caso."Policía Nacional, dónde le tienes a mi hija, dónde está mi hija. Ella entró el 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía y hasta el momento no sabemos el paradero de ella", afirmó.Dijo que también quiere saber dónde está Germán Cáceres, el esposo de su hija y convertido ahora en el principal sospechoso de su desaparición al ser la última persona con la que la abogada habría tenido contacto.Según las primeras investigaciones, la abogada fue a la Escuela de Policías a visitar a su esposo tras lo cual se habría producido una discusión en la que ella pidió auxilio.Por el caso está en prisión preventiva una cadete identificada como Joselyn S, cuyas declaraciones podrían aportar en las pesquisas.Cáceres rindió una primera versión, pero fue liberado y ahora se desconoce su ubicación, por lo cual el Gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta 20.000 dólares para quien brinde información real al respecto."Qué vamos a hacer país, ciudadanos, ayúdenos en esta cruzada; necesito que María Belén Bernal regrese a su casa, su hijo la espera. Isaac te espera, Belén. Tu madre te espera, te amamos, ven hija", concluyó Otavalo entre sollozos.Sobre el caso, el ministro del Interior, Patricio Carillo, señaló a la prensa que no van a dejar que el teniente de policía Cáceres se vaya.Informó que se ha puesto un plazo a la Policía Nacional para tener resultados en esta investigación y que serán sancionados todos los implicados y separados de la institución.

