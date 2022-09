https://sputniknews.lat/20220919/persisten-las-movilizaciones-en-haiti-pese-al-llamado-de-calma-del-gobierno-1130621638.html

Persisten las movilizaciones en Haití pese al llamado de calma del Gobierno

Persisten las movilizaciones en Haití pese al llamado de calma del Gobierno

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — A pesar de los llamados del primer ministro de Haití, Ariel Henry, a la calma y a levantar las barricadas, cientos de ciudadanos se... 19.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-19T20:20+0000

2022-09-19T20:20+0000

2022-09-19T20:20+0000

américa latina

haití

ariel henry

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1128170780_0:55:3073:1783_1920x0_80_0_0_369859479d81ba1987fc5fe40ea2e9f8.jpg

"El Gobierno tiene que bajar los precios de los combustibles, no queremos más justificaciones", dijo a Sputnik un manifestante que mantenía el rostro cubierto mientras sostenía una rama de árbol.Quienes protestaban recorrieron varias zonas de Petion Ville y pidieron la renuncia de Henry y la instalación de un nuevo Gobierno que atienda las necesidades de la población.También criticaron los altos costos de los productos básicos como los alimentos y amenazaron con otra semana de peyi lok (país bloqueado) si las autoridades no dan marcha atrás al aumento de los precios de los combustibles.La movilización fue dispersada con gases lacrimógenos en Delmas, la comuna más populosa de Puerto Príncipe.Por su parte, en Port de Paix, al noroeste de esta capital, medios de prensa denunciaron el saqueo de varias instituciones humanitarias y de socorro, al igual que entidades estatales como el Centro Departamental de Operaciones de Emergencia."Se llevaron todo: equipo de oficina, paneles solares, sillas, entre otros. Ni siquiera dejaron una fregona", aseguró la plataforma digital Vant Bèf Info.De igual manera, grupos atacaron los locales de la organización Cáritas, Food for the Poor, la Fundación AVSI y los depósitos de la Cruz Roja Haitiana en la región.Este lunes, el jefe de Gobierno volvió a condenar el vandalismo desatado en las movilizaciones populares.Henry llamó a la calma y pidió el fin de la violencia y señaló que fue la unidad lo que permitió que en 1804 alcanzaran la independencia de Francia.

https://sputniknews.lat/20220919/el-primer-ministro-de-haiti-pide-a-la-poblacion-unidad-y-detener-los-actos-de-la-violencia-1130614604.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

haití, ariel henry, protestas