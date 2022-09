Un sismo de magnitud 7,4 sacude el centro-oeste de México | Videos

https://sputniknews.lat/20220919/un-sismo-magnitud-68-sacude-el-centro-oeste-de-mexico-1130615893.html

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el centro-oeste de México, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El temblor de este 19 de septiembre se produjo a... 19.09.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

El Sismológico Nacional informó primero que el sismo era de magnitud 6,8, como cifra preliminar. Pero fue reajustado a magnitud 7,4."Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave", expresó el presidente López Obrador en su reporte preliminar difundido en Twitter.Tal como susedió en 2017 el temblor se produjo tras realizarse un simulacro a nivel nacional. Fueron activados los protocolos de revisión ante sismo. Así, en su cuenta de Twitter, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) especificó que se harán análisis de toda la infraestructura aeroportuaria. A su vez, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que ya está en comunicación con alcaldías y hasta el momento no se reportan daños; sin embargo, continúan las revisiones. El presidente de México, reportó más tarde que los daños fueron observados en zonas cercanas al epicentro de sismo.El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó a la Guardia Nacional y a Protección Civil apoyar a la población y evaluar daños. De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis, de la Secretaría de Marina, tras el sismo de magnitud 7,4, "no se espera la generación de variaciones del nivel del mar debido a la ubicación del epicentro". A su vez, SASMEX reportó sobre las réplicas.El momento del sismo: testimonios en las redes

