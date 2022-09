https://sputniknews.lat/20220919/una-insurreccion-popular-se-apodera-de-haiti-1130621772.html

Una "insurrección popular" se apodera de Haití

Una "insurrección popular" se apodera de Haití

A una profunda crisis en diversos ámbitos se suma el aumento en el combustible, lo cual disparó aún más la inconformidad social. En otro orden, abordamos la previa al comienzo de la Asamblea General de la ONU.

En Haití, las recientes protestas contra el alza de los combustibles dispararon la violencia, con el saqueo de almacenes del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. También se vieron afectadas la organización Cáritas y la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos.Los haitianos protestan desde finales de agosto, ante el aumento de los productos básicos, la escasez de combustible y la devaluación de la moneda. Durante las actuales protestas fueron atacadas además la sede de Televisión Nacional, la radio Model FM y sucursales bancarias, entre otras instituciones.El entrevistado resaltó la "injerencia, la pérdida de la soberanía al derecho del pueblo haitiano a la autodeterminación. Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de hacer una lectura para comprender lo que sucede"A criterio de Boisrolin, desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021 el país está gobernado por un primer ministro, Ariel Henry, que "actúa como si viviera en otro planeta. Los disturbios van a seguir. (...) Henry no acusa recibo de absolutamente nada".Desde hace varios años, y en especial tras la muerte de Moise, Haití atraviesa una grave crisis social, económica y política.A esto se han sumado las luchas entre pandillas, la inseguridad y las amenazas a la población, en particular en la capital Puerto Príncipe. Expertos señalan que en el país hay un secuestro cada 12 horas.A criterio de Boisrolin, de ahora en más lo que pueda pasar dependerá de las acciones de EEUU, quien a su criterio "realmente manda" en la nación caribeña, pero también de la capacidad de resistencia del pueblo y de cómo se organice.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la previa al inicio de la 77 Asamblea General de Naciones Unidas este martes 20, con la novedad de ser presencial tras la pandemia del coronavirus.Por otra parte, nos referimos al pronunciamiento de la Cámara Cívica de la República Popular de Lugansk, quien solicitó un referendo inmediato para formar parte de Rusia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

