Bolsonaro vs. Lula: dos versiones de Brasil en pugna

La decisión que los brasileños tomen en octubre marcará el futuro del país más grande de Sudamérica: en diálogo con Sputnik, el analista Daniel Prieto aventuró... 20.09.2022, Sputnik Mundo

A días de las elecciones presidenciales con los últimos sondeos electorales dando una ventaja al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) sobre el presidente Jair Bolsonaro, los pronósticos indican que habrá una segunda vuelta el 30 de octubre.En diálogo con Sputnik, Daniel Prieto, politólogo colombiano radicado en Brasil y máster en Políticas Públicas, consideró que "las expectativas de los candidatos están depositadas especialmente en intentar ganar en la primera vuelta, aunque las encuestas están apuntando a una segunda".Si bien los sondeos alentaron durante meses la posibilidad de que Lula se quedara con la victoria en el primer turno, los últimos datos aumentan la probabilidad de un segundo turno en el que no sería imposible que Bolsonaro renovara su mandato.¿Un nuevo Bolsonaro?Para Prieto, una reelección de Bolsonaro presentaría grandes diferencias con el triunfo de 2018. En primer lugar, porque ganaría por un voto más "programático" que de "opinión".En los ojos de Prieto, el acuerdo aseguraría un apoyo parlamentario durante los cuatro años del próximo Gobierno, "y no desde un segundo año de mandato, como sucedió".En ese sentido, apuntó que diversos partidos han apoyado en buena parte "la política de reforma y leyes en el Congreso", por lo que Bolsonaro podría beneficiarse de un mayor "compromiso electoral".En caso de la victoria del actual presidente brasileño, sería esperable que pueda desarrollar "pautas más claras" en algunos temas estratégicos. En efecto, Prieto señaló que un nuevo mandato de Bolsonaro podría poner el acento en el impulso a la agroindustria, la exportación de commodities y la extracción de hidrocarburos, representada fuertemente por la figura de la estatal Petrobras.De hecho, varios de esos puntos ya formaron parte del discurso de Bolsonaro en la apertura del debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).De todos modos, el analista señaló que aún persisten "elementos en común" entre sus recientes discursos de campaña y los de 2018, como las alusiones a la familia, la patria, la importancia de las libertades y el mercado, elementos en los que ha basado su plataforma ideológica principal.Además, y al igual que en su campaña anterior, el mandatario no ha dudado en posicionarse en contra del derecho del aborto —algo que en 2018 despertó las críticas del movimiento de mujeres Ele Nao, que protestó en diversas ciudades del país—.El "combate a la corrupción" es otra de las banderas que Bolsonaro vuelve a levantar en esta campaña, a pesar de que las acusaciones contra Lula, el principal destinatario de sus críticas en el pasado, fueron desestimadas por la Justicia.El plan de Lula: confianza y más integración regionalPor el contrario, Lula Da Silva ha mantenido puntos claves en sus discursos de campaña: el hambre y la pobreza, la defensa de la Amazonía que comprende la biodiversidad brasileña y la reactivación económica, son las prioridades del candidato.Para Prieto, de ganar Lula, comenzará a trabajar con el apoyo de sectores cercanos "al centro político, que han sabido acompañar y aliarse con Lula durante el último mes de campaña".En ese sentido, la incorporación de Geraldo Alckmin, exgobernador de Sao Paulo (2011-2018) y exmiembro del Partido Social Demócrata Brasileño, como candidato a la vicepresidencia, busca cautivar a los electores de centro y aquellos conservadores no conformes con el bolsonarismo.El analista vaticinó que, de ser nuevamente presidente, Lula volvería a apostar por la integración regional, tanto desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), creada en 2008 durante su mandato, de la cual Bolsonaro se retiró en 2019.El escenario político sería favorecedor para ese proceso debido al "giro a la izquierda" que ha tenido la región, con Gobiernos claves como el de Gabriel Boric en Chile, el de Gustavo Petro en Colombia, el de Andrés Manuel López Obrador en México, con su cuarto año de mandato en curso, o el de Alberto Fernández en Argentina.

