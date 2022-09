Un diputado venezolano declara que EEUU protege a los verdaderos carteles de droga en el mundo

https://sputniknews.lat/20220920/diputado-venezolano-declara-que-eeuu-protege-a-los-verdaderos-carteles-de-droga-en-el-mundo-1130676055.html

El presidente estadounidense, Joe Biden, ratificó el 15 de septiembre la designación de Venezuela en el listado de países que no cooperan con la lucha contra el tráfico de drogas.Además, el país caribeño figura en la lista de EEUU de territorios usados como ruta por los narcotraficantes para el paso de drogas.Por su parte, la Administración Nicolás Maduro calificó como inconsistente la lista que emitió EEUU sobre países productores de drogas, al considerar que carece de legalidad.De igual manera, el Gobierno manifestó que la Casa Blanca "busca emitir juicios infundados que justifiquen sus gastos anuales para supuestamente abordar el gran problema de salud pública que representa el consumo de drogas en EEUU que, según el Reporte 2022 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, cobró alrededor de 107.000 vidas en 2021".AmenazaOrtega, también integrante de la comisión del Política Exterior del parlamento, consideró que la lista que emitió EEUU representa una agresión contra su país."Esto es para perjudicar a nuestro país, es una forma de ataque político, injerencia, incluso de amenaza militar, eso es lo que hay detrás de eso. Detrás de ese discurso hay una amenaza abierta de todo tipo contra los países que incluyen en esas listas", acotó.El parlamentario indicó que en reiteradas ocasiones EEUU acusó a su país de no combatir el narcotráfico, porque este no se doblega a sus intereses.En ese sentido, el Ejecutivo reiteró su "compromiso irrestricto e incondicional en la lucha franca, frontal y sincera" contra el narcotráfico.En lo que va de este año, la incautación de drogas en Venezuela aumentó 39% con respecto al 2021, según detalló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.Asimismo, el Gobierno aseguró que desde la expulsión de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, en inglés) de Venezuela en el 2005, los decomisos aumentaron, y en 2021 hubo un récord de incautación de 51 toneladas de drogas en más de 5.000 procedimientos.

