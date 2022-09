https://sputniknews.lat/20220920/diputado-venezolano-las-sanciones-contra-rusia-generan-sufrimiento-a-los-ciudadanos-europeos-1130638025.html

Diputado venezolano: "Las sanciones contra Rusia generan sufrimiento a los ciudadanos europeos"

Diputado venezolano: "Las sanciones contra Rusia generan sufrimiento a los ciudadanos europeos"

CARACAS (Sputnik) — El principal perjudicado por la imposición de sanciones contra Rusia ha sido el pueblo europeo, a quien le han causado un gran sufrimiento... 20.09.2022, Sputnik Mundo

"El primer perjudicado por su puesto es Europa, creo que las sanciones no han cumplido su objetivo, yo creo que las sanciones, más bien están generando al pueblo europeo un gran sufrimiento, creo que se les ha revertido la implementación de estas sanciones al Gobierno ruso", expresó Alemán, quien es miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero tras haber recibido la petición oficial de las Repúblicas de Donbás para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años.El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que el objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los responsables de los crímenes de guerra cometidos contra la población civil en Donetsk y Lugansk.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de Estados Unidos y los países de la Unión Europea.VenezuelaAlemán aseveró que las medidas impuestas contra Rusia no causaron los efectos previstos por los países occidentales, por el contrario, consideró que ocurre una especie de rebote que le abrió paso a Venezuela dentro del mercado energético global.El 15 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro indicó que el petróleo y gas de su país están a la orden de Estados Unidos y Europa para estabilizar el mundo, ante la crisis que enfrentan por el conflicto de Ucrania y las sanciones impuestas contra Rusia.Maduro aseguró que su país está preparado para exportar los productos a todos los mercados que hiciera falta.En ese sentido, el parlamentario destacó que Venezuela también es un país sancionado y aseguró que, pese a ello, la necesidad global de recursos energéticos ubica al país en una posición privilegiada."No es fácil sortear las sanciones que tiene en este momento nuestro país, pero, la necesidad de esos sectores, la necesidad que tiene el mundo en su conjunto con la utilización de la energía, con la utilización de recursos para afrontar un momento tan difícil como el que se está viviendo, bueno, nos pone a nosotros en una posición privilegiada", argumentó.En 2017 comenzaron las sanciones directas de Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), y estas impiden a Caracas cualquier transacción en el sistema financiero, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.De acuerdo con el Gobierno, más de 500 sanciones impuestas por Estados Unidos se suman a la fecha, las cuales provocaron la disminución del 99% de los recursos del país. Avión venezolanoMás tarde, el diputado comunicó a Sputnik que el retorno a Venezuela de parte de la tripulación del avión de Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) demuestra que las teorías sobre el caso eran una representación parcial de la realidad.Los 12 tripulantes que fueron autorizados para salir de Argentina llegaron el 16 de septiembre a Venezuela, luego de que un tribunal de segunda instancia de ese país autorizó su salida tres días antes.El fallo del juez de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora permitió la salida de Mahdi Mouseli, Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginés Pérez, Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello.Por otra parte, el juez prohibió la salida del país de otros siete tripulantes: el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, considerado gerente general de Operaciones; el mecánico José García Contreras y Mario Arraga Urdaneta, al considerar que había indicios que investigar.Alemán recalcó que gracias a las protestas de movimientos sociales en Argentina y Venezuela se logró contrarrestar la matriz de opinión que, a su juicio, se empeñaron en difundir para retener la tripulación y la aeronave de Emtrasur.ExigenciaEl diputado expresó su voluntad de seguir elevando las voces para exigir la liberación del resto de la tripulación y la devolución del avión venezolano.El parlamentario recordó que desde que el avión fue adquirido por el Gobierno venezolano ha sido utilizado con fines humanitarios, para el traslado de insumos médicos, vacunas en medio de la pandemia del COVID-19 y acciones comerciales.Asimismo, el diputado recalcó la voluntad del presidente Nicolás Maduro de encontrar una solución pacífica al conflicto en el marco del diálogo, el cual consideró, fue creado con el fin de afectar la integración regional."Adicionalmente creo que hemos enviado un mensaje al mundo, algunos sectores pretendían poner a pelear al Gobierno venezolano con el Gobierno argentino y creo que no han logrado su objetivo, seguimos siendo países hermanos, seguimos siendo países aliados y seguiremos en conjunto luchando por la autodeterminación de los pueblos", expresóEl avión de Emtrasur, filial de la estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), aterrizó el 6 de junio en territorio argentino donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en Argentina.Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir EEUU.El avión Boeing 747­300, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, esta última fue sancionada por EEUU por sus vínculos con actividades terroristas, según la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades uruguayas rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el vuelo tuvo que volver a Ezeiza.Por su parte, el Departamento de Justicia de EEUU transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga, pedido que fue aceptado por la Justicia.

