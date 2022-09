https://sputniknews.lat/20220920/el-gobierno-de-argentina-revierte-restriccion-de-agroexportadores-de-soja-al-dolar-oficial-1130681945.html

El Gobierno de Argentina revierte restricción de agroexportadores de soja al dólar oficial

El Gobierno de Argentina revierte restricción de agroexportadores de soja al dólar oficial

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Banco Central de Argentina (BCRA) revirtió una medida adoptada que restringía el acceso al mercado oficial de divisas a los... 20.09.2022

La autoridad monetaria corrigió así la decisión adoptada en la noche del 19 de septiembre, cuando señaló que no podían comprar moneda extranjera en el mercado de cambios aquellos agroexportadores que vendieron la oleaginosa a un precio establecido de 200 pesos por dólar, según fijó un nuevo esquema de liquidación creado para incentivar el ingreso de divisas por parte de este sector.El directorio del Banco Central matizó esta prohibición en las últimas horas, al especificar que la disposición no incluía "a los productores que sean personas humanas"."Las empresas que vendieron soja en el marco del Programa de Incremento Exportador (...) conservan los instrumentos que les permiten dejar sus ventas en las cuentas que se ajustan por dólar linked", aseveró la entidad.El primero en manifestar públicamente su desacuerdo con la iniciativa que anunció en la noche del 19 de septiembre el BCRA fue el el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, bajo la órbita del Ministerio de Economía."Quiero aclarar que la resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador", advirtió.La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), que reúne a las principales empresas agroexportadoras, insistió el martes en el mismo sentido, al recordar que las cerealeres no pueden dolarizarse en la bolsa.En ese sentido, la actual gestión "implementó estas restricciones que se aplican a sociedades agrícolas que hayan vendido soja en septiembre, pero no para personas físicas", aclaró.Para poder permitir las operaciones, el BCRA mantendrá las cuentas especiales conocidas como dólar linked "como refugio de valor para todas las personas jurídicas que tengan liquidaciones de venta de soja".El régimen especial para los agroexportadores de soja rige hasta el 30 de septiembre.El sector sojero ingresó el martes al país 335 millones de dólares, lo que permitió que el BCRA comprar 180 millones de dólares para incluirlos a sus reservas.En lo que va de mes, el organismo compró 2.540 millones de dólares.Desde que entró en vigor el 5 de septiembre esta iniciativa para que los productores liquiden la soja, se comercializaron unas nueve millones de toneladas, de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con los que se recaudaron 4.200 millones de dólares, según el Gobierno.

