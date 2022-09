https://sputniknews.lat/20220920/el-presidente-boric-destaca-el-proceso-constituyente-chileno-en-su-intervencion-en-la-onu-1130672230.html

El presidente Boric destaca el proceso constituyente chileno en su intervención en la ONU

El presidente Boric destaca el proceso constituyente chileno en su intervención en la ONU

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó el proceso constituyente que su país llevó adelante en los últimos años y aseguró que... 20.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-20T19:48+0000

2022-09-20T19:48+0000

2022-09-20T19:48+0000

américa latina

onu

asamblea general de la onu

ucrania

chile

gabriel boric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1130673465_361:548:2828:1936_1920x0_80_0_0_dcc168966994718e99fcbd3a84d42207.jpg

Boric destacó que el proceso nació desde la protesta social, a través de las manifestaciones masivas del estallido de 2019, y dijo estar orgulloso del inicio de un proceso para "tener, como nunca antes en nuestra historia, una Constitución democrática escrita con participación ciudadana, de los pueblos indígenas y con paridad".El mandatario explicó que el rechazo a la propuesta de carta magna, que votó la ciudadanía en el plebiscito de salida realizado el 4 de septiembre, no fue una derrota para el Gobierno, sino una expresión de democracia.Por último, afirmó que "Chile, en el corto plazo, tendrá una Constitución que nos satisfaga y nos enorgullezca, escrita en democracia y con los anhelos de justicia y libertad".UcraniaEn el inicio de su intervención el presidente de Chile condenó lo que calificó como "guerra de agresión de Rusia en Ucrania" y aseguró que este conflicto ha generado un alza en el precio de los combustibles y un desabastecimiento en alimentos."La guerra de agresión de Rusia en Ucrania, pueblo al que le expresamos nuestra solidaridad y respeto, empujó al alza el precio de los combustibles y causó desabastecimiento de granos y fertilizantes, causando un fuerte impacto en nuestra economía, y de seguro, en la de mucho de ustedes", señaló.Agregó que el mundo vive "una época de incertidumbres y sobresaltos" y Chile no es ajeno a ello.En ese sentido, mencionó que la guerra comercial entre EEUU y China desatada en 2018 y la pandemia, "desestabilizaron la economía global, afectando también la nuestra".Boric también mencionó los efectos que está teniendo la situación política de Venezuela en Chile."La crisis humanitaria en Venezuela producto de su ya prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio inédito en nuestra región y país, poniendo una presión tremenda sobre nuestra sociedad e instituciones", comentó.Muerte joven iraníEn otro tramo de su discurso, el presidente de Chile pidió a los líderes de las Naciones Unidas utilizar el multilateralismo para detener la violencia contra las mujeres y rechazó el crimen de Mahasa Amini, asesinada la semana pasada por la policía de Irán por tener mal colocado el velo.El mandatario, al abordar a temas de tensión internacional, se refirió al conflicto árabe-israelí y pidió "no naturalizar las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional y las resoluciones de esta misma asamblea que conduzcan a su derecho de establecer su propio Estado".Asimismo, señaló que se debe "garantizar el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas".También el presidente abordó la crisis en Nicaragua y señaló escuetamente que se debe seguir trabajando en contribuir a la liberación de los presos políticos en ese país y en cualquier lugar del mundo.

https://sputniknews.lat/20220913/un-giro-hacia-el-centro-politico-la-nueva-etapa-del-gobierno-de-boric-en-chile-1130415422.html

https://sputniknews.lat/20220920/palestinos-en-chile-valoramos-el-coraje-del-presidente-boric-1130633533.html

ucrania

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, asamblea general de la onu, ucrania, chile, gabriel boric