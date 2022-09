https://sputniknews.lat/20220920/eres-olvidadizo-segun-un-estudio-cientifico-es-senal-de-buena-memoria-1130672403.html

¿Eres olvidadizo? Según un estudio científico, es señal de buena memoria

El cerebro trabaja de forma selectiva y escoge la información a almacenar, para luego pensar de forma más inteligente en la toma de decisiones, según investigadores. Un especialista explica cómo ocurre esto y la función que cumple dormir en este proceso.

"Por qué olvidar es verdaderamente importante para la memoria" es el título de una investigación de este año de la Universidad de Toronto. En el texto se aclara que "la verdadera meta de la memoria es optimizar la toma de decisiones". Así lo expresa en la publicación uno de los investigadores, Blake Richards.El profesor también explica que esto ocurre muchas veces, pues el cerebro debe olvidar detalles irrelevantes para centrarse en los más importantes, lo cual nos ayudará a tomar decisiones más inteligentes en nuestra vida cotidiana.Hoy la metáfora tecnológica que tenemos para el cerebro es una computadora, que nunca olvida. Y por eso el olvido se ve muchas veces como un fracaso o un problema de salud.Pero en realidad "es un gran éxito", a criterio del doctor argentino Roberto Rosler, neurocirujano y profesor de neurofisiología, neurociencias y neuroanatomía, e integrante de la Asociación Educar (Argentina)."La capacidad de olvidar permite a nuestro cerebro ser plásticos, creativos y muy diferentes a la computadora", agregó Rosler.Dormir bien y tener un buen sueño es crucial para conservar una buena memoria y mantener un cuerpo sano. En los niños y adolescentes se recomienda dormir nueve horas diarias.En un mundo saturado de información es difícil recordar todo lo que se recibe en un día, desde el teléfono móvil y la computadora, en el contacto con otras personas.El cerebro tiene una especie de cuello de botella denominado "memoria de trabajo". Según Rosler, nuestra memoria tiene límites, podemos procesar cuatro datos cada 20 minutos, por ejemplo. Eso demuestra que personas con gran memoria tienen una menor inteligencia.Por otra parte, la absorción de información también puede verse obstaculizada por estos estímulos de la tecnología. Rosler brindó un ejemplo al respecto."Estás concentrado estudiando La Caverna de Platón. Cuesta mucho llevar a tu atención para concentrarte y entenderlo. Suena el 'pin' de un WhatsApp, que está muy bien hecho por la industria del celular para que no puedas no intentar mirar qué hay en tu móvil. Desvías tu atención, y te lleva entre cinco a diez minutos volver a encender tu aparato de atención y poder focalizarte de nuevo [en el libro]", indicó.Por tal motivo se recomienda a los estudiantes alejar todo elemento de distracción al momento de estudiar, para obtener mejores resultados.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

