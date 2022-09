https://sputniknews.lat/20220920/palestinos-en-chile-valoramos-el-coraje-del-presidente-boric-1130633533.html

Palestinos en Chile: "Valoramos el coraje" del presidente Boric

El presidente Gabriel Boric decidió el pasado 15 de septiembre postergar la ceremonia de entrega de credenciales diplomáticas de Gil Artzyeli, embajador designado por Israel en el país sudamericano.La decisión, que causó molestia en la representación diplomática israelí, se enmarca en solidaridad con la muerte del joven palestino de 17 años Oday Salah, causada por un impacto de bala en su cabeza por parte de efectivos del Ejército de Israel, en incidentes que tuvieron lugar en la localidad de Jenin, zona norte de Cisjordania, el jueves 15."Yo fui invitado a La Moneda y allá no me dejaron entrar. Eso fue lo que pasó", fueron las palabras con que Gil Artzyeli, embajador designado de Israel en Chile, se refirió al impasse diplomático, como lo catalogaron los medios locales.La canciller chilena, Antonia Urrejola, agendó una reunión con el representante israelí para la tarde del 15 de septiembre, con el fin de apaciguar una escalada de declaraciones y "evitar la molestia" del Gobierno de Israel."Agradecemos el coraje"La Comunidad Palestina de Chile "agradeció la convicción" del presidente Boric mediante un comunicado público en el cual valoró el gesto del mandatario. "Esperamos que sirva de ejemplo para el mundo, que cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, el asesinato de menores de edad no se puede actuar con normalidad", pronunció el comunicado.En declaraciones exclusivas a Sputnik, el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, saludó el gesto del presidente Boric y reiteró las palabras oficiales de la comunidad que representa."Como Comunidad Palestina de Chile agradecemos el gesto del presidente, al decidir aplazar la recepción de las credenciales diplomáticas el mismo día que el Ejército israelí asesinó a un menor de edad", destacó Khamis.Por su parte, Jaime Abedrapo, secretario político de la Comunidad Palestina de Chile y director del Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián de Santiago, comentó a Sputnik el posicionamiento del mandatario chileno."Valoramos el coraje y el valor del presidente de la República para hacer una acción de manifiesto malestar frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en este caso en particular el asesinato de un joven palestino en Jenín de tan solo 17 años, que lo hizo motivar a postergar el reconocimiento de las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile", afirmó el académico.Por su parte, el diputado Jorge Brito, de la comunidad palestino-chilena y representante de Revolución Democrática, partido miembro del oficialista Frente Amplio chileno, sostuvo al medio chileno La Tercera, que "para defender los derechos humanos hay que ser valiente" y que por eso valoran la decisión del presidente."Como presidente del grupo interparlamentario chileno-palestino, el más numeroso del Congreso, valoramos esta decisión y acompañaremos a Cancillería en las gestiones para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos”, agregó.Para Abedrapo la postura del Ejecutivo chileno debería ser parte de un "contexto de un trabajo más permanente que busque restablecer el derecho internacional como parte de la acción primera de los Estados, entre ellos Chile, de que la comunidad internacional no siga tan distante de lo que está pasando en Palestina después de ya más de siete décadas de ocupación"."El tema palestino sigue siendo un asunto pendiente siempre, a vista y paciencia del sistema de Naciones Unidas y de todos sus Estados miembros", advirtió el directivo.Sin embargo, aseguró entender que en la actualidad existen "muchos otros temas de interés" en la agenda internacional y de la propia diplomacia, y que ante ello, la comunidad que representa valorará "la discusión que se pueda dar en ese contexto en la próxima cumbre del sistema de Naciones Unidas".Rechazo de la comunidad judíaLa Comunidad Judía de Chile manifestó en redes sociales su rechazo a la decisión del presidente Boric: "Es una ofensa a la amistad de más de 70 años entre Chile e Israel"."Cuando el problema se tiene con el único Estado judío del mundo, el doble estándar se llama antisemitismo (...) Corresponde que el Gobierno de Chile pida disculpas públicas y repare este daño a las relaciones bilaterales entre Chile e Israel", dijo la Comunidad Judía.El Comité Judío Estadounidense también se pronunció sobre la materia. Aseveró que el mandatario chileno "violó el protocolo diplomático" y reclamó las disculpas ante el "daño irreparable" que provocó el desaire de Boric.

