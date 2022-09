Petro debuta en la ONU llamando a la paz y regañando a las potencias

https://sputniknews.lat/20220920/petro-debuta-en-la-onu-llamando-a-la-paz-y-reganando-a-las-potencias-1130672036.html

BOGOTÁ (Sputnik) — Con una exhortación a la paz entre Rusia y Ucrania, y un fuerte rezongo a las potencias mundiales por priorizar la explotación petrolera por... 20.09.2022, Sputnik Mundo

Pero Petro, en consonancia con su política de Paz total —que impulsa negociaciones en su país con grupos armados para acabar de una vez por todas con el conflicto interno—, también exhortó a las naciones de América Latina a evitar o terminar cualquier enfrentamiento armado."Les propongo y los convoco a América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos [limitarnos] en los campos de la guerra", señaló."La selva se quema"Por otra parte, el jefe de Estado suramericano condenó con vehemencia el doble discurso de las potencias internacionales, que expresan su preocupación sobre la contaminación pero a la vez impulsan el consumismo y el extractivismo.Para el mandatario, los potencias económicas de Occidente priorizan una política de inversiones en el sector petrolero en perjuicio del ambiente."Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera", afirmó.Petro añadió que, de seguir fomentando la protección y fortalecimiento de las técnicas extractivistas a nivel global, la humanidad corre riesgos futuros en cuanto al acceso al agua potable.AdicciónAl mismo tiempo, el jefe de Estado afirmó que la humanidad es adicta al poder y al dinero, y advirtió que esto puede llevar a la extinción.Asimismo, condenó que haya un enorme esfuerzo en combatir el tráfico de cocaína pero a la vez se promocione la explotación y el uso de combustibles fósiles que contaminan y pueden acabar con la vida en el planeta."El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero, en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional", señaló.Una de las políticas económicas más importantes que Petro anunció en Colombia será la de finalizar el otorgamiento de nuevos contratos petroleros para exploración y extracción, así como la búsqueda de la prohibición de la explotación de yacimientos no convencionales a través de la técnica fracking (fracturación hidráulica).

