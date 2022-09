https://sputniknews.lat/20220920/suiza-importa-mas-de-5-toneladas-de-oro-procedente-de-rusia-en-agosto-1130660097.html

Suiza importa más de 5 toneladas de oro procedente de Rusia en agosto

Suiza importa más de 5 toneladas de oro procedente de Rusia en agosto

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Suiza adquirió 5,67 toneladas de oro procedente de Rusia en agosto por valor de 323 millones de dólares, aseguró la Administración... 20.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-20T15:15+0000

2022-09-20T15:15+0000

2022-09-20T15:15+0000

internacional

suiza

rusia

oro

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1127351063_0:120:3217:1929_1920x0_80_0_0_2d7a1efd04bb4478f1d25f004bb235b8.jpg

El Gobierno suizo rompió su política de neutralidad y se sumó a la guerra de sanciones de la Unión Europea contra Rusia que prohíben, en particular, desde el 3 de agosto las transacciones con el oro procedente del gigante euroasiático.Las restricciones de la UE no afectan al oro producido por las empresas rusas antes del 7 de marzo de 2022, lo que permite a Suiza comprar el metal precioso a través de terceros países.Desde el partido suizo Unión Democrática de Centro (UDC) denunciaron que el Gobierno violó la Constitución al unirse a la guerra de sanciones de Bruselas contra Moscú por la crisis ucraniana.El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores de Rusia, Iván Necháev, recalcó antes que Suiza perdió su estatus de país neutral y no podrá representar a Ucrania en ningún caso.

https://sputniknews.lat/20220720/las-sanciones-al-oro-ruso-podrian-derrocar-el-imperio-del-dolar-en-el-mundo-1128485314.html

suiza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

suiza, rusia, oro, 📈 mercados y finanzas