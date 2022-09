https://sputniknews.lat/20220920/una-organizacion-de-haiti-califica-de-provocacion-el-discurso-del-primer-ministro-ariel-henry-1130641521.html

Una organización de Haití califica de provocación el discurso del primer ministro Ariel Henry

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La organización Nou pap konplis (No seremos cómplices) criticó el discurso del primer ministro haitiano, Ariel Henry, en el cual... 20.09.2022

El 18 de septiembre, el jefe de Gobierno aseguró que el retiro de los subsidios permitirá ampliar los programas sociales para los necesitados, fortalecer la producción agrícola e incrementar los restaurantes comunitarios destinados a los más vulnerables.También sugirió que los actos de vandalismo y saqueo de instituciones privadas y públicas estaban liderados por pandillas armadas.Nou pap konplis, estructura que llegó a la palestra pública por su feroz crítica al desfalco de miles de millones de dólares del programa de Petrocaribe, señaló, por su parte, que el Gobierno de Henry fracasó en su búsqueda de soluciones a la crisis y actualmente no cuenta con la confianza de la población.Para la organización, el único diálogo posible con Ariel Henry es conocer las condiciones en las que entregará el poder a un nuevo equipo que se ocupará de la vuelta al orden constitucional en el país.Las protestas contra el aumento de los carburantes se retomaron el 19 de septiembre, tras dos jornadas de tensa tregua y en la cuales no todas las instituciones abrieron sus puertas.En la capital desfilaron cientos de personas por Delmas y Petion Ville, mientras que en ciudades departamentales como Port de Paix, en el noroeste, se registraron saqueos de entidades y locales de organizaciones no gubernamentales.

