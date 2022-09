https://sputniknews.lat/20220921/cada-vez-mas-productos-de-bolivia-son-exportados-por-el-puerto-de-ilo-en-peru-1130691963.html

Cada vez más productos de Bolivia son exportados por el puerto de Ilo en Perú

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, conversó con Sputnik sobre el nuevo impulso que los Gobiernos de Bolivia y Perú dan al puerto cedido... 21.09.2022, Sputnik Mundo

Desde que Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1884) los diferentes Gobiernos analizaron la manera de exportar sus productos por puertos extranjeros, en los cuales había que pagar impuestos.En 1989, Perú otorgó al país una zona franca en el puerto de Ilo, pero nunca tuvo el despliegue esperado. En los dos últimos años, el Gobierno de Luis Arce dio un fuerte impulso para sacar por allí las crecientes exportaciones del Estado Plurinacional, al tiempo que busca vías camineras y fluviales para mejorar el comercio interno y externo.En octubre del año pasado, en el gabinete binacional realizado entre el Gobierno boliviano y el peruano, presidido por Pedro Castillo, se decidió dar un mayor impulso al puerto de Ilo, al tiempo que Arce tiene el ambicioso plan de unir comercialmente a los océanos Pacífico y Atlántico a través del Estado Plurinacional y generar una red caminera que beneficie a toda Sudamérica.Sputnik conversó con el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, quien explicó los detalles de este megaproyecto que sintoniza con las necesidades de apertura comercial de Bolivia."En este momento tenemos mucha dependencia de puertos como el de Arica e Iquique (Chile), lo que hace que nuestra carga tenga que someterse a algunas condiciones unilaterales por esa posición monopólica que se tiene", explicó el viceministro.El viceministro Blanco y su homólogo peruano, Miguel Julián Palomino de la Gala, se reunieron en días pasados en La Paz y en Santa Cruz para acordar los próximos pasos dirigidos a optimizar el trabajo en Ilo.Perú se comprometió a invertir 10 millones de dólares para obras que permitirán la entrada de barcos más grandes al puerto usado por Bolivia. A largo plazo, se prevé invertir 63 millones de dólares. Para el Gobierno de Castillo es conveniente un mayor movimiento de productos bolivianos en esta zona, porque traerá desarrollo al sur de este país.El viceministro Blanco graficó las últimas variaciones. En 2020, el año con más restricciones por la pandemia de COVID-19 y cuando Bolivia estaba bajo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, salieron por Ilo 35.000 toneladas de productos.En 2021 pasaron por este puerto 72.000 toneladas de carga boliviana. Y en los primeros ocho meses de 2022 la cifra aumentó a 101.000 toneladas.Desde el Gobierno peruano indicaron que en el puerto de Ilo —distante a 400 kilómetros de la frontera con la ciudad boliviana de Desaguadero— hay capacidad para albergar 1,4 millones de toneladas. Actualmente se ocupa solamente un espacio de 500.000 toneladas.Blanco evidenció que desde 2020 hasta agosto de 2002, "se ha triplicado la utilización y todavía no ha terminado el año. Eso muestra que se está dando un mejor aprovechamiento al puerto".Y con las mejoras que está implementando el Gobierno peruano, "el muelle se va a ampliar de 300 metros hasta los 600 metros. Van a poder atracar naves de mayor calado, además podrán entrar en mayor cantidad, porque va a ser más ancho y más largo el muelle". Según Blanco, estas obras que permitirán mover más carga estarán completas en 2025.Reducción de tarifasOtra gran ventaja ofrece el puerto de Ilo es una reducción en las tarifas por el manejo de carga de alrededor del 30%. "A veces, la carga boliviana paga menos que la peruana", dijo el viceministro. Además, los contenedores tendrán una rebaja del 35%."Ha sido expedito hasta ahora el manejo de contenedores por este puerto, por ello ahora queremos fortalecer su circulación, además de la carga suelta", agregó.Actualmente el comercio boliviano por el Pacífico se desarrolla por Chile, sobre todo por los puertos de Arica e Iquique y los minerales salen por Antofagasta, sostuvo el viceministro.Por eso, Ilo es una buena opción, porque tiene capacidad para manejar granos, alimentos, cereales, carga suelta, contenedores y también minerales.Falta de puertosBolivia tiene un problema con el subsidio a los combustibles, que cada año le cuestan al Estado más de 1.500 millones de dólares. "En octubre próximo empezaríamos con la importación de 50 millones de litros de diésel al mes por este puerto. Es conveniente en cuanto a trámites para el tránsito, que en el otro caso [en Chile] son más complicados y además ya existe una congestión", indicó el viceministro.El Gobierno de Arce anunció hace poco que Bolivia alcanzó un récord de exportaciones, mayormente de productos manufacturados. A pesar de lo positivo de la noticia, aparece un problema: los puertos no dan abasto con la carga boliviana. “Este año hemos crecido muchísimo en comercio exterior, es el año en el que más volumen hemos registrado en toda la historia de nuestro país", contó Blanco.Más ventajas de IloEl desarrollo del puerto de Ilo también se enmarca en un plan grande del Gobierno de Arce: el de ser un articulador entre los océanos Pacífico y Atlántico a través del corredor ferroviario de la integración, que se espera que desemboque en el puerto de Ilo, dijo el viceministro."El manejo de la carga boliviana va a generar desarrollo para el sur de Perú", sostuvo, ya que el proyecto del mega corredor ferroviario toma en cuenta Ilo para manejar no solamente carga boliviana, sino de todo Brasil, a través de vías camineras y fluviales del Estado Plurinacional.

