"De nuevo Occidente tiene la responsabilidad": el escenario tras los referendos en el Donbás

La movilización parcial convocada por Rusia es un modo de "reforzar" los referendos anunciados por las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de... 21.09.2022, Sputnik Mundo

La movilización parcial de reservistas anunciada por el presidente Vladimir Putin es una forma de "reforzar la propuesta" de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y de las provincias ucranianas de Jerson y Zaporiyia, tras la convocatoria a referendos para adherirse a la Federación Rusa, dijo a Sputnik el analista argentino Marcelo Montes.El experto, doctor en Relaciones Internacionales, consideró que la movilización parcial responde a que, para Rusia, "es una afrenta que Ucrania siga amenazando o intente recuperar" estos territorios, por lo que "el poder político debe responder a eso".Según el analista, la convocatoria a los reservistas puede explicarse por la necesidad de Rusia de defender los territorios de Donetsk y Lugansk ante la posibilidad de que "Ucrania pueda contraatacar" ante la perspectiva de los referendos, algo que también pretenden otras regiones como Zaporiyia y Jersón.Consultado por Sputnik, el analista argentino Martín Rodríguez Ossés apuntó que la resolución del Kremlin también responde a la necesidad de, en caso de que los referendos resulten favorables a la incorporación, brindarle a los territorios del Donbás "los recursos que antes no podía darle".Rodríguez Ossés comentó que, al incorporarse a la Federación Rusa, "un ataque de Ucrania a ese territorio despertaría otro tipo de respuesta, porque se atravesaría una "línea roja".Los analistas coincidieron en que, detrás de la postura comunicada por Putin, está la preocupación de Rusia por la participación de la OTAN en el conflicto. Para Rodríguez Ossés, esto quedó de manifiesto en el discurso del presidente ruso el 21 de septiembre, cuando "claramente identificó a Washington, Londres y Bruselas [sede de la Unión Europea] como los principales actores del conflicto, desplazando a Ucrania, a quien sitúa más como un escenario".Según Montes, a la OTAN le cabe "mucha responsabilidad" en el conflicto en Ucrania, incluso desde antes del inicio de la operación militar especial el 24 de febrero. "Entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, Occidente fogoneó a Ucrania y Rusia respondió a ese fogoneo", sostuvo.Para Montes, en la actualidad "la pelota está picando de nuevo en el lado occidental", dado que "si Occidente responde al discurso de Putin con la misma vehemencia y negatividad que ha tenido entre diciembre y febrero, lo que vamos a ver es una escalada".Rodríguez Ossés, por su parte, consideró que si los 300.000 reservistas convocados por Rusia se abocan, como adelantó Putin, únicamente a reforzar posiciones en las que ya se encuentra el Ejército ruso, no podría esperarse un cambio en la postura de la OTAN, que según el analista parece no tener la voluntad de "aportar más que armas" en el conflicto.

