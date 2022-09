Devolución de Monómeros a Gobierno de Venezuela: una derrota a EEUU y Guaidó

"Juan Guaidó y todos sus compinches [cómplices] no tienen ningún valor, no tienen ningún fundamento político, normativo, moral, que si no fuese porque detrás de ellos quien realmente está es el Gobierno norteamericano no habría posibilidades de haber logrado de meter la mano en la botica y en la caja chica de Monómeros como han hecho con todos los activos venezolanos en el exterior", comentó.