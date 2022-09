https://sputniknews.lat/20220921/eeuu-busca-justificar-bloqueo-a-venezuela-con-informe-de-violacion-de-ddhh-1130713316.html

"EEUU busca justificar bloqueo a Venezuela con informe de violación de DDHH"

"EEUU busca justificar bloqueo a Venezuela con informe de violación de DDHH"

CARACAS (Sputnik) — El informe que presentó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, sobre presuntas violaciones... 21.09.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe de la misión, "los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad".No vinculanteA juicio de Torres el documento no es vinculante porque no se trata de un informe oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)."Esa es una vulgar maniobra de EEUU y sus aliados, no es vinculante con respecto a los procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas oficial", comentó.Según el texto, el Estado utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país.Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre este informe.Sin embargo, en diversas ocasiones la Administración de Nicolás Maduro aseguró que es garante del cumplimiento de los derechos humanos en el país.Desde 2017 hasta diciembre de 2021, la justicia venezolana condenó a 210 funcionarios de seguridad del Estado por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, según cifras emitidas por el fiscal general Tarek William Saab.De igual manera, Saab detalló que desde el 2017 su despacho imputó a 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares.En ese sentido, el fiscal aseguró que en su país "se castigan las violaciones a los derechos humanos".Además, el Gobierno aseguró que mantiene la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas.En el último informe difundido en junio, la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet reconoció los avances de Venezuela en la materia, tras la disminución de muertes en operaciones de seguridad."Tomo nota de la disolución de las Fuerzas Acciones Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en línea con mis recomendaciones anteriores (…) Mi oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores", indicó.De igual manera, Bachelet destacó la condena de miembros de defensa y seguridad del Estado en siete casos de muertes durante las protestas registradas en 2017 en este país caribeño.

