El ministro de Economía de Brasil señala que es "mentira" que haya 33 millones pasando hambre

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que es "mentira" que en Brasil haya 33 millones de personas pasando hambre... 21.09.2022, Sputnik Mundo

"33 millones de personas pasando hambre es mentira; nosotros estamos transfiriendo para los más pobres, con el 'Auxilio Brasil', el 1,5% del PIB, tres veces más de lo que recibían antes", declaró el ministro durante un encuentro con representantes del sector del automóvil, según recoge el portal de noticias G1.Guedes reiteró que es "imposible" que haya 33 millones de personas pasando hambre, porque por mucho que haya inflación, ésta no se ha triplicado, así que en su opinión el poder de compra de los brasileños más pobres esta preservado con los programas sociales del Gobierno.Recientemente, en una entrevista, el presidente Jair Bolsonaro también negó que el aumento del hambre en Brasil, al decir que no hay gente "pidiendo pan" en la puerta de las panaderías, una escena que, no obstante, es bastante frecuente en la mayoría de ciudades del país.La cifra de los 33 millones sale de un estudio divulgado en junio por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (red Penssann), que concluyó que esa es la cifra de personas que padecen inseguridad alimentaria grave, es decir, que no saben si podrán comer a lo largo del día.

