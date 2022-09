España califica el sistema energético europeo como "un mercado que no funciona"

https://sputniknews.lat/20220921/espana-califica-el-sistema-energetico-europeo-como-un-mercado-que-no-funciona-1130699471.html

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que el sistema energético de Europa es ahora "un mercado que no funciona". Esto sucede justo cuando... 21.09.2022, Sputnik Mundo

El sistema energético europeo es ahora un "mercado que no funciona", afirmó Pedro Sánchez, y agregó que se necesitan nuevas políticas "creativas" que eran "impensables hace solo un par de años" para combatir la crisis."Aprendiendo del modelo de la pandemia, ¿por qué no centralizamos la compra de gas, como hicimos con las vacunas?", preguntó el político.El Gobierno español pretende convertir al país en uno de los principales distribuidores del combustible azul en Europa y ha llamado en repetidas ocasiones a rechazar el gas ruso. Mientras tanto, las importaciones procedentes de Rusia a España se duplicaron en agosto pasado, por segundo mes consecutivo, con respecto a 2021, según los datos del gestor del sistema gasístico español Enagas.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el gigante gasístico ruso Gazprom y la propia Rusia van a cumplir con todos sus compromisos en cuanto a los suministros de gas.La crisis energética en Europa se ha venido agravando al tiempo que el nuevo gasoducto Nord Stream 2, está listo para operar desde octubre de 2021. No obstante, quedó paralizado en la fase de certificación debido a las medidas restrictivas que Occidente impuso a Rusia en relación con la crisis en Ucrania.Por si fuera poco, el pasado 11 de mayo, Ucrania cerró el tránsito del combustible azul ruso a Europa a través del sistema de transporte de gas de Sojranovka.Ahora el Nord Stream es la principal ruta de suministro de combustible azul de Rusia a Europa. Sin embargo, opera con restricciones desde mediados de junio, cuando redujo su capacidad al 40% por motivos técnicos y desde finales de julio solo funciona al 20% de su volumen total de casi 170 millones de metros cúbicos diarios. El pasado 31 de agosto, el trasiego del gas se suspendió del todo debido al mantenimiento rutinario del único compresor operativo en la estación Portóvaya, que en un principio estaba previsto reanudarse el 2 de septiembre, pero quedó en suspenso hasta nuevo aviso.

