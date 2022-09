"Inmensa expectativa" del empresariado venezolano de Táchira por reapertura de frontera con Colombia

https://sputniknews.lat/20220921/inmensa-expectativa-del-empresariado-venezolano-de-tachira-por-reapertura-de-frontera-con-colombia-1130717036.html

Las reuniones entre altos mandos de los gobiernos de Venezuela y Colombia se suceden y los empresarios se preparan para la normalización de sus actividades.En los últimos meses se organizaron encuentros binacionales, impulsados por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio, Industria, Servicios y Producción de Táchira, estado venezolano limítrofe con el departamento colombiano Norte de Santander."Después de siete años de una frontera cerrada hay actores que no se conocen, empresas que ya no siguen. Era necesario empezar a dar estos primeros pasos", dijo a Contante y Sonante el director ejecutivo de la federación, José Luis Jiménez.Según datos de la Cámara Colombo-Venezolana, citados por el entrevistado, con la apertura se espera un intercambio por valor entre 800 y 1.200 millones de dólares.El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el pasado 9 de septiembre que se prevé llegar a los 2.000 millones de dólares este año.Para Jiménez es "fundamental" que la apertura contribuya al desarrollo local para que sea una "recompensa" al empresariado.Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros, con siete pasos cerrados desde 2015 de forma intermitente. Cuatro años más tarde, la crisis diplomática se profundizó cuando el presidente colombiano Iván Duque reconoció al diputado Juan Guaidó como presidente interino del país vecino.La interrupción significó la pérdida de alrededor de 8.000 millones de dólares anuales, según la cifra oficial de movimientos transaccionales entre ambas economías desde hace 10 años.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

