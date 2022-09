https://sputniknews.lat/20220921/los-cochabambinos-aprenden-a-andar-en-su-nuevo-tren--fotos-videos-1130689141.html

Los cochabambinos aprenden a andar en su nuevo tren | Fotos, videos

Los cochabambinos aprenden a andar en su nuevo tren | Fotos, videos

Sputnik recorrió la Línea Roja, una de las tres líneas del Tren Metropolitano de Cochabamba, Mi Tren, que unirá seis municipios de esta ciudad, la tercera en... 21.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-21T01:24+0000

2022-09-21T01:24+0000

2022-09-21T01:24+0000

américa latina

bolivia

cochabamba

luis arce

evo morales

sociedad

transporte público

transporte eléctrico

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130689751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51ea22e0e537dba7a1822640a0f706a3.jpg

Los ciudadanos de Cochabamba están celebrando tener el primer tren metropolitano de Bolivia, que, a través de 42,7 kilómetros de vías repartidas en seis municipios, unirá barrios urbanos y campestres en los cuales viven 1,4 millones de personas y que fue inaugurado por el presidente Luis Arce este 14 de septiembre.Este proyecto se inició durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y fue concluido por Arce. Pero en el medio, el tren metropolitano pasó tiempos de zozobra. Durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) esta iniciativa fue considerada un gasto innecesario y fue paralizada. Faltó poco para que en 2020 fueran rematados en Chile los vagones comprados a la empresa Stadler, de Bielorrusia.Sputnik recorrió el trazado de la Línea Roja, que se extiende por 5,5 kilómetros desde la estación central hasta el barrio de la Facultad de Agronomía, en la carretera con destino al valle bajo cochabambino. La Línea Verde tiene un recorrido de 12 kilómetros hasta el municipio de Quillacollo.La Línea Amarilla, que aún no fue concluida, tendrá un trayecto de 20 kilómetros hasta la zona de El Castillo, llegando al municipio de Sacaba. Las obras requirieron una inversión de 447,6 millones de dólares.Furor por el trenAntonio Arcos llegó a Bolivia al inicio del proyecto para enseñar a conducir este ferrocarril eléctrico. Es parte de la empresa española JOCA, que fue parte de la construcción y puesta en marcha de la obra."La gente se está habituando a este medio de transporte. Esperamos que, por favor, respeten al tren. Es un transporte masivo que lleva 300 personas dentro", por lo cual es difícil hacerlo detener como si fuera un camión con carga, ilustró el conductor español.El primer fin de semana de funcionamiento del tren se viralizó el video de un taxi que intentó pasar y casi fue arrollado, pero la reacción rápida de Arcos evitó el accidente. "El taxista no respetó la señalización ni acústica ni visual. Se metió y gracias a Dios no hubo ningún impacto ni nada. Simplemente se quedó en un susto que esperemos sea para que la gente aprenda y respete a este medio de transporte que recién se está poniendo en movimiento", dijo a Sputnik.Las personas y los perros —pero más las personas— que transitan por las vías son la principal fuente de preocupación de la empresa y los conductores de Mi Tren. En cada paso a nivel hay entre dos y cuatro banderilleros que se encargan de avisar que ahí viene el tren, cuyo paso se enfatiza con una estridente bocina.Para Arcos "es un orgullo tener el tren aquí en Cochabamba y que sea el primer transporte tan moderno que hay en todo el país".Consciente de la inexperiencia de la población, Arcos pidió a los que viven cerca de las vías que por favor estén atentos y no intenten ganarle al tren.Durante el trayecto de la estación central de San Antonio, en el centro de la ciudad, hasta Agronomía, al menos tres personas tuvieron que retirarse de las vías ante la cercanía del tren.De regreso a la estación San Antonio, otras 300 personas esperaban para subirse. Según Arcos, cuando el servicio esté consolidado saldrán formaciones cada 15 minutos.Entre la multitud, Sara Mena buscaba tomarse una foto junto al tren, como gran parte de pasajeros que captaba la novedad en sus teléfonos. "Está súper, está increíble. Es cómodo, tiene entrada de USB para cargar el teléfono, también tiene wifi. Está espectacular, creo que toda la población debería venir a dar una vueltita por el tren", dijo a Sputnik.El director ejecutivo de Mi Tren, Jhunior Vega, dio una conferencia de prensa en San Antonio para dar su evaluación sobre la primera semana de funcionamiento.Mencionó que se pondrá más énfasis en la educación de la población, sobre todo para quienes están cerca del paso del tren: "Estamos creando un plan de trabajo de seguridad para que no tengamos problemas a futuro, para que la ciudadanía pueda adecuarse a este nuevo sistema", aseguró.El problema con la invasión de las vías del tren podría solucionarse si se estableciera un cerco a los costados del trayecto. Pero desde la empresa indicaron que esa es una competencia de las diferentes alcaldías por las cuales se hace el recorrido, que abarca seis municipios.Aún no se estableció cuál será el costo del boleto una vez que termine esta etapa de prueba, el próximo 25 de septiembre. Se espera que cueste menos de 3,50 pesos bolivianos, unos 50 centavos de dólar.El despliegue de Mi Tren solamente es comparable a Mi Teleférico, la empresa pública de transporte por cable que une a las ciudades de La Paz y El Alto a través de 10 líneas.

bolivia

cochabamba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, cochabamba, luis arce, evo morales, sociedad, transporte público, transporte eléctrico, 📝 reportajes